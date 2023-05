“IL NOSTRO BILANCIO NON PUÒ ESSERE A POSTO. BERLUSCONI COME FA A PORTARE UNA SQUADRA DALLA C ALLA A COI CONTI IN ORDINE?” – IL “CONDOR” GALLIANI AL SETTIMO CIELO PER LA SALVEZZA DEL MONZA: "IL CAV E’ MOLTO FELICE. QUANDO ESCE DALL'OSPEDALE? STA AI MEDICI DIRLO. CON PALLADINO UN ALTRO ANNO INSIEME: CONFIDO NELL'ACCORDO ECONOMICO" – E PER IL PROSSIMO ANNO PROMETTE…

A salvezza aritmeticamente raggiunta (peraltro mai in dubbio da settimane) e con una classifica che potrebbe addirittura spingere a sogni persino più ambiziosi, il Monza conferma Raffaele Palladino in panchina. L’annuncia arriva dall’amministratore delegato Adriano Galliani: "Con Palladino ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza - ha dichiarato l'ex a.d. rossonero - Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l’accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi, ma confido ragionevolmente che Palladino resti a Monza".

Da quando ha preso la guida dei biancorossi, Palladino ha incamerato 43 punti in 26 giornate, frutto di 12 vittorie, 7 pareggi e e 7 sconfitte, una media da zona Champions. Nella classifica di Serie A con il tecnico campano alla guida, ovvero dal settimo turno a oggi, il Monza sarebbe sesto alla pari con il Milan, preceduto solo da Roma (44), Inter (45), Juve e Lazio (50) e Napoli (65).

Il futuro è già un piazzamento in Europa? "No, dobbiamo crescere - ha aggiunto Galliani -. Se dovessi indicare un modello per noi direi il Sassuolo, che è approdato in Serie A per la prima volta dieci anni fa e non è mai più retrocesso. Poi si può arrivare a metà classifica, un po' più su o un po' più giù, ma quest'anno il Monza sta raggiungendo il suo obiettivo: io avevo detto decimo posto, tutti ridevano dandomi del pazzo ma siamo lì.

Il merito, aggiunge l'ad dei biancorossi, resta sempre del patron Silvio Berlusconi: "Il nostro bilancio non può essere a posto, nel senso che Silvio Berlusconi come fa a portare una squadra dalla Serie C alla Serie A coi bilanci a posto? - ha spiegato Galliani -. Tutti i tifosi del Monza devono sempre ringraziare la persona che ha consentito questo accadimento mai successo in 110 anni cioè portare il Monza in Serie A, quindi dico sempre grazie a Silvio Berlusconi. Ci siamo sentiti, spesso anche oltre la mezzanotte, è molto contento e felice di questa salvezza. Quando esce dall'ospedale? Sta ai medici dirlo, mi auguro e spero possa uscire il più presto possibile".

ITALIANI— L'obiettivo per Galliani resta comunque quello di seguire la linea indicata dal patron sul mercato, con tanti italiani nel mirino. "È la filosofia del presidente Berlusconi. Lui avrebbe voluto tutti italiani, io ho negoziato che fino a tre stranieri come ai tempi del Milan li posso prendere

