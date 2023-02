Da corrieredellosport.it

shakira 1

Tutto ciò che riguarda Shakira, Piqué e Clara Chía, la nuova fiamma dell'ex Barcellona, diventa argomento di dibattito pubblico e confronto sui social, anche il soprannome con cui la cantante colombiana, in cima alle classifiche mondiali con la sua nuova hit "Bzrp Music Session Vol. 53", chiamava Chía prima che si verificasse il tradimento: come riportato dal giornalista Roberto Antolín nel programma Mitre Live, "la zanzara morta" ("mosquita muerta") era l'appellativo usato da Shakira in modo dispregiativo nei confronti della nuova fidanzata di Piqué.

pique clara chia marti

PIQUE’

Estratto da ilfattoquotidiano.it

Gerard Piquè è tornato a parlare pubblicamente della sua vita e del triangolo amoroso che lo vede indubbiamente come protagonista. Durante un’intervista con il tiktoker britannico John Nellis, l’ex difensore del Barcellona ha sviscerato ulteriori dettagli circa la separazione da Shakira: “Gli ultimi mesi sono stati complicati per me, avevo bisogno di staccare e andare in vacanza per pochi giorni”.

shakira

Piquè ha motivato così l’impossibilità del non aver potuto seguire da vicino i mondiali: “Non ho visto nessuna partita dei mondiali in Qatar, solo la finale, e non tutta la partita. Non ho visto ancora nessuna partita, ho chiacchierato con Messi dopo aver vinto il mondiale”.

Il discorso è quindi proseguito coinvolgendo dunque le donne della sua vita, a partire dalla madre dei suoi figli, Shakira: “È la persona più famosa che ho nella mia rubrica telefonica. Se parliamo di qualcuno legato strettamente al calcio ti direi Cristiano Ronaldo. Sì, ho il suo numero”. E dal momento che non c’è due senza tre, il calciatore ha deciso di fare anche una confessione sulla nuova fidanzata, la studentessa 23enne Clara Chia Marti: “Non guardo le riviste di moda. Vado per negozi con la mia ragazza”, ha dichiarato Piquè.

pique

La donna insomma sembra essere diventata anche la sua personal shopper: “Lei compra e sceglie per me cosa devo indossare. Sono il suo burattino”, ha scherzato. Nel frattempo Shakira non sta di certo con le mani in mano. La cantante colombiana ha raggiunto i 4 milioni di like su TikTok con la coreografia di BZRP Music Session #53. Il brano, dai toni rancorosi, ricorda al calciatore di aver perso “una Ferrari per una Twingo” e “un Rolex per un Casio”. Insomma, la saga continua.

piquè la madre e shakira piquè la madre e shakira pique shakira pique shakira pique 1 pique clara chia marti pique clara chia marti

shakira copia shakira clara chia marti clara chia marti clara chia marti shakira pique