“OCCHIO CHE L’INTERNO COSCIA E’ ANDATO” – LA FOTO ALLA IBRA DI FEDERICA PELLEGRINI IN COSTUME SULLA NEVE SCATENA IL PANDEMONIO SUI SOCIAL: "COS'È UN NUOVO TRUCCO PER MANTENERTI GIOVANE? SEI FUORI COME UN BALCONE - HAI BEVUTO LA GRAPPA BARRICATA PRIMA DELLO SCATTO, VERO?" – VIDEO

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DINO VIOLA PER SEMPRE – 30 ANNI FA SE NE ANDAVA IL PRESIDENTE CHE HA FATTO GRANDE LA ROMA” (COPYRIGHT BRUNO CONTI) – CAGNUCCI: ("IL ROMANISTA"): “CI SONO UOMINI CHE VOTANO L'INTERA VITA A UNA CAUSA, VIOLA L'HA DEDICATA AL CLUB GIALLOROSSO. CI HA LITIGATO ANCHE, CI HA SOFFERTO. L'ACQUISTO DI MANFREDONIA FU UNA FERITA. COSÌ COME LE CESSIONI DI DI BARTOLOMEI, CEREZO, ANCELOTTI E LA QUERELLE LEGALE CON FALCAO. NON SOPPORTAVA CHE LA ROMA LA CHIAMASSERO ROMETTA…” – ECCO CHI C’ERA ALLA MESSA IN COMMEMORAZIONE DI VIOLA- FOTO+VIDEO

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