“OGGI ABBIAMO MANGIATO IL MILAN. 3-0 E A CASA. GLI INSULTI DEI MILANISTI DI MAGGIO? IL KARMA TORNA SEMPRE” – L’INTERISTA CALHANOGLU (EX MILAN) SI TOGLIE I SASSOLONI DAGLI SCARPINI DOPO ESSERE STATO BERSAGLIATO DA CORI POCO AMICHEVOLI NELLA FESTA TRICOLORE DEI ROSSONERI E DALLE PAROLE DI IBRAHIMOVIC - PANUCCI E LA BATTUTA SUL MILAN "TRISTE": LA RISPOSTA DI PIOLI IN DIRETTA TV

Da corrieredellosport.it

Stefano Pioli mastica amaro. Il tecnico rossonero è deluso al termine della Supercoppa italiana, vinta dall'Inter per 3-0. Ai microfoni Mediaset l'allenatore del Milan analizza la sconfitta e risponde ad una domanda di Christian Panucci. L'ex difensore di Milan, Real Madrid e Roma lo ha incalzato, parlando di un Milan incapace di reagire. "Mister, stasera hai schierato una formazione coraggiosa - ha detto - con Messias e io pensavo poteste fare un'altra partita. Invece il Milan era sotto tono, l'ho visto spento, quasi - permettimi il termine - triste. Che cosa è successo?"

Pioli: "Non mi aspettavo questa prestazione"

La risposta di Pioli non si è fatta attendere: "Non mi aspettavo una prestazione del genere visto che conosco i miei ragazzi e so che in certe gare offrono sempre il meglio. In questo momento facciamo fatica a reagire a un errore e facciamo fatica a restare squadra. Questa mancanza di risultati ci sta pesando e oggi non siamo riusciti a reagire alle difficoltà che incontriamo".

Dopo la vittoria nel derby, che vale la Supercoppa italiana, Hakan Calhanoglu si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il centrocampista turco è euforico: "E' stata una vittoria molto importante. Ma per me lo è ancora di più". L'ex rossonero era stato preso di mira dopo la vittoria dello scudetto del Milan. "Dopo un 3-0 così non c'è molto da dire. Il passato? Io preferisco sempre stare zitto, ma è stato pesante per me vedere cose che non mi aspettavo, ma il karma torna sempre. Oggi avevamo fame e abbiamo mangiato il Milan".

"Crediamo allo scudetto"

Il centrocampista nerazzurro lancia la rincorsa in campionato. "Scudetto? Crediamo fino alla fine di poterlo vincere. Abbiamo iniziato bene col Napoli, ma poi ci siamo fermati col Monza. Dobbiamo continuare a mettere in campo questa personalità e mettere in risalto prestazioni come quelle di questa sera. Se continuiamo a vincere, il resto arriva".

