FRANCO DAL CIN, EX D.S. DELL'UDINESE, OSPITE SU SKY DI BONAN E DI MARZIO, VOLEVA SPIEGARE IL CALCIOMERCATO DEI NOSTRI GIORNI MA SCATENA UN PUTIFERIO PER LE SUE PAROLE IN ODORE DI RAZZISMO - SKY HA SUBITO INTERROTTO IL COLLEGAMENTO – DAL CIN POI RACCONTA L'OPERAZIONE ZICO: "IL PAGAMENTO? LO FACEMMO IN NERO..."

Salvatore Riggio per corriere.it

«Siamo partiti dal settore giovanile, oggi non succede più. Prendono i prefiniti, preformati, sul colore più scuro del solito». Questa frase, pronunciata da Franco Dal Cin, ex d.s. dell’Udinese, ha spinto Sky Sport ha interrompere il collegamento con lui. L’ex dirigente del club bianconero era in collegamento con «Speciale Calciomercato», la trasmissione con Gianluca Di Marzio, e prima ha raccontato come si sono concretizzati alcuni dei suoi grandi colpi, come l’acquisto di Zico, poi ha creato momenti di imbarazzo con quelle parole.

Ma andiamo con ordine. Sull’arrivo del fuoriclasse brasiliano nella nostra serie A si è espresso così: «Il pagamento? Lo facemmo in nero. Con due valigie piene di dollari. Ora è tutto prescritto e lo possiamo dire». Insomma, la serata per Dal Cin già così non era iniziata bene. Successivamente la frase incriminata, che ha fatto calare il gelo. Dal Cin ha voluto spiegare, a modo suo, il calciomercato dei nostri giorni. In sostanza, le squadre italiane non pescano più dai settori giovanili e sempre più spesso puntano su giocatori stranieri per far salire il livello.

In studio il conduttore Alessandro Bonan ha intuito subito la brutta direzione del discorso e ha interrotto tutto

