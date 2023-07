RAI: PROCEDURA DISPLINARE PER TELECRONISTA RAI SPORT

LORENZO LEONARDUZZI

La Rai ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti del giornalista di Rai Sport Lorenzo Leonarduzzi e tutti i provvedimenti necessari per il collaboratore tecnico Massimiliano Mazzucchi.

L’Amministratore Delegato Roberto Sergio nel commentare quanto avvenuto questa mattina ha dichiarato: “ Un giornalista del Servizio Pubblico non può giustificarsi relegando ad una ‘battuta da bar’ quanto andato in onda.

Ho dato mandato agli uffici preposti di avviare la procedura di contestazione disciplinare e ho chiesto al Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico”. Da domani le telecronache dei Mondiali di nuoto, categoria tuffi, saranno curate da Nicola Sangiorgio.

BUFERA SU LEONARDUZZI

Marco Zonetti per Dagospia

In un lunedì mattina già caldo per l'afa, la temperatura a Viale Mazzini è divenuta presto rovente quando, su Twitter, è spuntato il post di un anonimo commentatore che annunciava di aver inviato una Pec a Viale Mazzini per denunciare presunti commenti sessisti pronunciati questa mattina, 17 luglio, durante la telecronaca delle gare di tuffi ai campionati mondiali in Giappone su RaiPlay2.

masismiliano mazzucchi

Tra i commenti riportati sulla denuncia: «Le olandesi sono grosse». «Come la nostra Vittorioso». «Ma tanto a letto sono tutte alte uguali». «Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si...». «La si tocca?». «La si pizzica "Si la do”».

E ancora, durante la gara della coppia cinese, la (solita) battuta sulla "erre" pronunciata come una "elle", ovvero «Liccaldo, i cinesi direbbero Liccaldo». Unico commento citato di cui, su RaiPlay, è presente il video a documentarlo, pubblicato su Twitter dallo stesso denunciante.

Ma al tutto, durante la telecronaca, si sarebbero aggiunti altre amenità quali "fuma bene, fuma sano, fuma solo pakistano" e così via. Battute sessiste e razziste denunciate per l'appunto via Pec a Viale Mazzini dall'account Twitter @defrogging, che punta il dito sui due telecronisti Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi.

LORENZO LEONARDUZZI

Effettuando una minuziosa ricerca su RaiPlay, tuttavia, i commenti di cui sopra non compaiono nella telecronaca, scandita invece da argomentazioni del tutto asettiche e meramente tecniche da parte dei due cronisti accusati.

Il mistero viene in parte spiegato dallo stesso denunciante, il quale sempre su Twitter asserisce che "forse, i commentatori si erano dimenticati di essere in diretta in onda su RaiPlay 2 perché aspettavano la diretta sulla rete tv che invece è arrivata soltanto alla fine della prima rotazione".

E lo stesso enigmatico @defrogging illustra altresì che la battuta sui cinesi "è avvenuta alla sesta rotazione della piatta maschile, più o meno 7 e qualcosa, è ancora disponibile su raiplay", mentre quelle sulle donne "sono avvenute tra 15 minuti prima la finale e la prima rotazione (che non è su raiplay, la gara parte dalla 2a)".

In ogni modo, tempistiche a parte, sta di fatto che alcune parti della cronaca sembrerebbero state cancellate da RaiPlay; tanto per infittire ulteriormente il mistero.

mondiali fukuoka tuffi

In attesa che Viale Mazzini faccia chiarezza con un'indagine sul caso che finirà senz'altro al vaglio della Commissione di Vigilanza Rai, c'è da sottolineare che il giornalista Lorenzo Leonarduzzi, che per ora senza prove documentali risulta innocente, ha un passato di gaffeur.

Nel dicembre 2020, durante la cronaca del rally di Monza, pronunciò la battuta: "Donna nanak tutta Tänak", sottolineando di essere stato sfidato a farlo per vincere una scommessa da cento euro. L'allora Capogruppo Pd in Commissione di Vigilanza Rai Valeria Fedeli pubblicò il frammento video con il seguente commento: "Possibile che su ?@RaiSport? un giornalista si lasci andare a battute di pessimo gusto, volgari, sessiste, diseducative, vantandosi anche di averci vinto una scommessa da 100 euro? Mi auguro che la #Rai avvii subito un procedimento disciplinare" .

mondiali fukuoka tuffi

Quindi Valeria Fedeli rincarò in una nota: “Grave, assurdo, diseducativo. Ma questa è la Rai, l’informazione sportiva offerta dal servizio pubblico, o uno spazio franco per sparate grevi e un linguaggio da bulli?”.

Nel 2018, poi, lo stesso Leonarduzzi aveva scatenato un altro putiferio mediatico, facendo su Facebook gli auguri ad Adolf Hitler nel giorno del suo compleanno. L'allora segretario della Commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi fotografò il post e lo denunciò pubblicamente.

roberto sergio

mondiali fukuoka tuffi