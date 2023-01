“LE OLIMPIADI DI MILANO-CORTINA? DOVREBBERO DARSI UNA MOSSA CON LE INFRASTRUTTURE, TRE ANNI VANNO VIA VELOCI, PASSA IL TEMPO E NON TE NE RENDI CONTO” – ALBERTO TOMBA SI PALESA ALLA COPPA DEL MONDO DI SCI E FA IL SOLITO SHOW: “HANNO ACCORCIATO LA GARA DI 17 SECONDI PER IL VENTO: È UNA DISCESA…CORTINA” – “LA CADUTA DELLA GOGGIA? PECCATO, SOFIA ERA BELLA CARICA, VOLEVA STRAFARE” – “DEBORAH COMPAGNONI? L’HO VISTA IN FORMISSIMA…”

Estratto dell’articolo di Mattia Chiusano per www.repubblica.it

Puro stile tombiano. “Hanno accorciato la gara di 17 secondi per il vento: oggi è una discesa… Cortina”. […] Tomba indossa abiti scuri, sembra più un ex rock star che un ex atleta griffato. Eppure, è sempre Alberto Tomba. E in certi momenti sembra dettare lui l’agenda dei temi (su cui scherzare, e magari polemizzare), oltre a sfornare pronostici da mago: “Ehi, ragazzi, sono venticinque anni dal mio addio. La gara non è mica finita, c’è anche il caso che un numero 30 vada davanti, ricordatevelo” dice quando la discesa sembra conclusa: di lì a poco, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, partita col 30, finirà al secondo posto.

Alberto, si è spaventato per la caduta di Sofia Goggia?

“Sofia era bella carica, voleva strafare, peccato. Ma che bella giornata lo stesso, quando lo sci è così è davvero bello”.

A Cortina c’è anche Deborah Compagnoni, che fu protagonista insieme a lei di quegli anni indimenticabili.

“Ho visto Deborah in formissima, fa sci alpinismo come me”.

Partendo dalla Coppa del mondo di sci alpino è un bel salto.

“Ma io non vado mai oltre. C’è chi va a cercare il rischio, io invece preferisco rimanere in pista, senza cercare grane. Lo sci non perdona, quando dalle cime si staccano i crestoni, guardate cos’è successo al fratello di Debbi (Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah, travolto da una valanga durante un'escursione nella zona del Monte Sobretta in Alta Valtellina). Un abbraccio anche ai familiari della maestra morta a Cortina (Giulia Ramelli, uccisa da una valanga vicina al rifugio Nuvolau)”.

[…]Fra tre anni ci saranno le Olimpiadi.

“Dovrebbero darsi una mossa con le infrastrutture, tre anni vanno via veloci, passa il tempo e non te ne rendi conto”.

