“ORA CHE UNA VITTORIA ALATA L’HA ATTRAVERSATA NELLE FIBRE, NAPOLI DEVE GUARDARSI DAL VENTO DELL’IMBECILLITÀ” - FERRARA SULLO SCUDETTO CHE HA MANDATO IN DELIRIO "PARTENOPE" – “LA SUA FESTA È IMMENSA E SENSUALE PERCHÉ NON SI SA QUANDO È COMINCIATA E NON SI SA QUANDO FINIRÀ. C’È PERÒ UNA LINEA ROSSA DI SORNIONE E ASTUTO RISPETTO DI SÉ DA NON OLTREPASSARE. C’È UN’ELEGANZA SCASSATA O FANÉ DA CONFERMARE NEL MIRACOLO DI OGNI GIORNO…”

Estratto dell'articolo di Giuliano Ferrara per “il Foglio”

"La gloria", titolo cubitale del Mattino benemerito, e poi il pellegrinaggio dell’ex presidente Ferlaino sulla tomba di Diego nel giorno del trionfo, e l’infinita emozione del paradiso azzurro dal quale saluta la mano del Diez e mille altri segni di gioia autentica sparsi per ogni dove, superstizione, orgoglio, idolatria, cabbala. Complice il calendario, la festa del Napoli calcio si è iniziata prima del tempo e finisce fuori del tempo e dello spazio, si fa assoluto naturale, amore romantico senza confini, interminabile sfoggio di sentimentalismo vero, fondato su attese lunghe, su aspettative frustrate e poi soddisfatte, su equivoci e evidenze solari, tutto smisurato e potente.

Niente da eccepire. Tranne che per un aspetto. Il Napoli ha vinto uno scudetto, tanti anni dopo, perché ha giocato meglio di tutti, velocità e precisione, e perché è risultato una squadra sovrabbondante in fantasia e simpatia.

Kvara con la sua facies georgiana più bella ancor delle sue sterzate, la maschera di Spiderman indossata da Osimhen, l’infaticabilità da giocoliere di Di Lorenzo: ce ne sono di tratti non mistici, non esoterici, piani e semplici, da mettere in palchetto per una grande vittoria sportiva e molto di più.

La sua festa è immensa e sensuale perché non si sa quando è cominciata e non si sa quando finirà. C’è però una linea rossa di sornione e astuto rispetto di sé da non oltrepassare. C’è un’eleganza scassata o fané da confermare nel miracolo di ogni giorno.

Nei suoi diari intimi Charles Baudelaire, cantore come nessuno della città irreale, scrisse preveggente parole rimaste celebri: “Ho coltivato il mio isterismo con godimento e con terrore. Ora ho sempre le vertigini, e oggi, 23 gennaio 1862, ho subìto un singolare avvertimento: ho sentito passare su di me il vento dell’ala dell’imbecillità”. Ecco, Napoli ha difetti tutti perdonabili e perdonati, e conosce godimento e terrore, ma non ha una patologica predisposizione all’imbecillità, che in ogni isterismo è in agguato. Ora che ha sempre le vertigini, ora che il fremito di una vittoria alata l’ha attraversata nelle fibre, com’era giusto che fosse, spiegabile, ovvio perfino, deve guardarsi dal vento dell’imbecillità.

