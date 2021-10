“E ORA? A CHI DIAMO LA COLPA? IL CAPRO ESPIATORIO NON C’È” – LO SFOGO SOCIAL DI LUIGI IMMOBILE, IL FRATELLO DI CIRO, DOPO LA SCONFITTA DELL’ITALIA CONTRO LA SPAGNA – L’ATTACCANTE DELLA LAZIO NON È STATO CONVOCATO DA MANCINI A CAUSA DI UN INFORTUNIO…

Da www.corrieredellosport.it

Luigi Immobile risponde su Instagram a tutti quelli che hanno criticato il fratello Ciro. Il bomber della Lazio è stato spesso giudicato negativamente per il suo rendimento in Nazionale. Una situazione che non gli è mai piaciuta, perché in azzurro ha sempre dato tutto. Pochi gol, è vero, ma il modo di giocare di Mancini lo ha poco esaltato. Eppure è il centravanti dell’Italia e questa volta non ha risposto alla convocazione perché infortunato.

Azzurri ko contro la Spagna e Luigi Immobile, su Instagram, si sfoga: “E ora? A chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c’è”. Come dire: se prima era di Ciro la colpa di una Nazionale che segna poco, ora chi mai sarà il colpevole? Immobile intanto continua a lavorare per recuperare dall'infortunio. La Lazio lo aspetta il 16 ottobre per la sfida all'Inter.

