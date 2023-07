“IL PALLONE D’ORO? CREDO CHE GIOCARE NEL PSG NON AIUTI MOLTO PERCHÉ È UN CLUB CHE DIVIDE” – LE FRASI DI MBAPPE’ PROVOCANO L’INCAZZATURA DI AL KHELAIFI E DELLO SPOGLIATOIO PARIGINO – L’ATTACCANTE FRANCESE HA UN CONTRATTO IN SCADENZA A GIUGNO 2024 E HA GIÀ FATTO SAPERE CHE NON HA INTENZIONE DI RINNOVARLO, NONOSTANTE ABBIA LA POSSIBILITÀ DI ESERCITARE LA CLAUSOLA PER UN ALTRO ANNO. IL REAL E’ ALLA FINESTRA.

Da calcioefinanza.it

Non si preannuncia un inizio semplice per Luis Enrique al PSG. Il tecnico spagnolo, infatti, dovrà gestire non solo il caso Mbappé, ma i malumori dello stesso giocatore e dello spogliatoio dopo le ennesime dichiarazioni del fenomeno francese contro la società, prese non bene, per usare un eufemismo, dal presidente Nasser Al-Khelaifi.

Al quotidiano francese l’Equipe, Mbappé ha dichiarato, in merito alle sue difficoltà di vincere il Pallone d’Oro, che per quest’anno sembra essere una questione fra Messi e Haaland: «Il fatto di star qui a Parigi… Credo che giocare nel PSG non aiuti molto perché è una squadra che divide, un club che divide… Questo attira i pettegolezzi ma non mi importa perché so quel che faccio». Parole certamente non tenere nei confronti del club che lo ha acquistato a suon di milioni dal Monaco quando era solo un ragazzo e che lo ha ricoperto d’oro per trattenerlo in occasione del rinnovo nel 2022.

Le voci di un suo possibile approdo al Real Madrid già questa estate, considerando ormai questa destinazione quasi scontata a partire dal 2024, continuano a farsi sempre più insistenti, specialmente dopo le dichiarazioni di Al-Khelaifi alla presentazione del nuovo allenatore Luis Enrique: «Non possiamo permetterci di perdere il miglior giocatore al mondo a zero. Mbappé so che vuole rimanere un altro anno qui, ma o rinnova il suo contratto o verrà ceduto questa estate».

«Sono competitivo – ha continuato Mbappé all’Equipe in merito alla possibilità di lasciare la Francia -. Quando gioco è per vincere. È lo stesso per chi stia giocando, con quale maglietta, dove e in quale anno. Non sono mai sazio di vittorie. Ora vado in vacanza e faccio un reset. Recupero energie e torno con la fame che tutti conoscono». Lo spogliatoio, secondo quanto riporta Rmc Sport, però non sarebbe così entusiasta di riaccogliere Mbappé in vista del ritiro per preparare la nuova stagione.

Infatti, sarebbero arrivate numerose lamentele direttamente ad Al-Khelaifi da alcuni giocatori della rosa parigina che si sono sentiti sminuiti dalle dichiarazioni del nazionale francese. Le indiscrezioni francesi parlano di un gruppo formato almeno da sei giocatori, di cui due nuovi acquisti. Il PSG, per il momento, ha tesserato in questa finestra di mercato l’ex interista Milan Skriniar, Manuel Ugarte dallo Sporting Lisbona e l’ex Real Madrid Marco Asensio.

