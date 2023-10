“IL PALLONE D’ORO? UNA FARSA” – LOTHAR MATTHAEUS, PREMIATO NEL ’90, BOCCIA MESSI: "MERITAVA DI PIÙ HAALAND CHE HA FATTO MEGLIO TUTTO L'ANNO. IL NORVEGESE HA VINTO TITOLI IMPORTANTI COL CITY FACENDO RECORD DI GOL” (IL TEDESCO NON DICE PERO’ CHE LA NORVEGIA DOPO I MONDIALI E’ QUASI FUORI ANCHE DAGLI EUROPEI) – “IL TITOLO DI MESSI E’ IMMERITATO ANCHE SE SONO DA SEMPRE UN SUO FAN” (PENSATE SE NON LO FOSSE STATO…)

Elmar Bergonzini per gazzetta.it - Estratti

lothar matthaeus

Votazione bocciata. Per Lothar Matthäus la decisione di assegnare il Pallone d'Oro a Lionel Messi è sbagliata. Il tedesco ex Inter - Pallone d'Oro nel 1990 - è stato piuttosto polemico, esternando il proprio disappunto. Per lui Messi non doveva ricevere il riconoscimento per l'ottava volta in carriera.

Anzi, c'era un giocatore, mai premiato fino a questo momento, che avrebbe dovuto vincere: Haaland. L'attaccante norvegese ha chiuso l'ultima stagione con più gol che partite sia in Champions che in Premier League. Ha vinto campionato, FA Cup e Champions. Ma non è bastato.

"Per tutto l'anno Haaland ha fatto meglio di Messi - ha commentato Matthäus a Sky Deutschland - Il titolo è immeritato. Questa è la dimostrazione che il Mondiale conta più di tutto. Per me nessuno ha fatto meglio di Haaland, lui è stato il migliore degli ultimi 12 mesi. Ha vinto titoli importanti col City facendo record di gol. La votazione è una farsa, anche se sono da sempre un fan di Messi".

(...)

lionel messi 5 lionel messi 4 lionel messi 3 lionel messi 6