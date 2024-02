“PANATTA, MA LEI LA USA LA PILLOLINA BLU, QUELLA DEI PUFFI?” – LA CONTRO-RASSEGNA STAMPA DI PIROSO E DEL MITOLOGICO ADRIANO PANATTA A "RAINEWS 24" CHEZ ROBERTO VICARETTI – SINNER E LA STOCCATA A SAVIANO, LA RIFORMA DELLE PAGELLE E LE POLEMICHE SU GEOLIER – PIROSO: “DOVEVANO SOTTOTITOLARLO COME LA SERIE DI GOMORRA”. PANATTA: “MA PURE DELLE CANZONI DI ALCUNI ARTISTI CHE SI ESIBIVANO IN ITALIANO NON SI È CAPITO UNA MINCHIA”. E VICARETTI, COME BERLUSCONI, ESPLODE IN UN “SI CONTENGA”

Dagonews

vicaretti piroso panatta

“Panatta, scusi, ma lei la usa la pillolina blu, quella dei Puffi?”. Se vi capita, buttate un occhio a Rainews24 il lunedì o il venerdì alle 11.30, l’appuntamento è bisettimanale, e gustatevi il “cazzeggio” di Adriano Panatta e Antonello Piroso, in compagnia dello stakanovista Roberto Vicaretti, che finge di prendere le distanze dalle intemperanze dei due attempati monelli, ma poi ci mette del suo. In mezz’ora netta fanno una godibilissima contro-rassegna stampa, specialità in cui eccellono avendola praticata insieme al marchese Fulvio Abbate in 400 puntate nel biennio 2010/2012 a La7.

antonello piroso

“Panatta stamattina si è ricordato di prendere le goccette? Perché l’ultima volta stava avvelenato forte, sembrava avesse ingoiato un crotalo” lo provoca Piroso. Ma è un pretesto per parlare della spesa per farmaci degli italiani (8,5 miliardi nel 2023) e dell’Italia secondo paese al mondo per consumo di prodotti di cura della disfunzione erettile.

Poi ovviamente si parla di Sinner, “che ha fatto bene a non andare a Sanremo, si è allenato per Rotterdam e ha vinto”, e qui non manca una stoccata a Roberto Saviano (Piroso sardonico: “Ha detto che Meloni e Schlein si sono accordate sulla mozione per il cessate il fuoco in medio oriente anche grazie alle prese di posizione di Dargen D’Amico e di Ghali al Festival…vabbe’, che altro aggiungere a tale profonda riflessione?”).

bertolucci piroso panatta pennetta schiavone meloccaro

Panatta si chiede perché ogni ministro dell’istruzione deve inventarsi una riforma delle pagelle: “C’erano i voti, poi li hanno sostituiti con i giudizi, poi hanno introdotto le valutazioni, ora si torna indietro, ma non si poteva lasciare tutto com’era?”, e Piroso: “Sapevi che se prendevi 7 in condotta ripetevi l’anno, io ho rischiato al liceo dove ho organizzato il primo sciopero degli studenti quando ero iscritto alla FGCI e il mio segretario era D’Alema”. E Vicaretti: “Ci mancava un comunista in studio, apposto stiamo…”.

Quanto a Sanremo, spassoso pure il siparietto sulle polemiche intorno a Geolier. Panatta a Piroso: “Dica la verità: a lei non è piaciuto perché ha un pregiudizio verso i napoletani”. “Ma che dice? Sono figlio di un calabro, il fatto è che non ho capito cosa ha cantato, dovevano sottotitolarlo come la serie di Gomorra”. Panatta: “Ma pure delle canzoni di alcuni artisti che si esibivano in italiano e non in dialetto non si è capito una minchia”. Balzo sulla sedia di Vicaretti: “Panatta! Si contenga”. “Ma scusate, Fiorello può dire minchia e io no?”.

antonello piroso foto di bacco (3) adriano panatta antonello piroso