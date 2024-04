“PAOLO MALDINI? NON L’HO PIU’ SENTITO” – IL PRESIDENTE DEL MILAN PAOLO SCARONI AL VELENO SULL’EX DIRIGENTE E CAPITANO ROSSONERO – “QUANDO QUALCUNO GUARDA AL SUO PASSATO CON UN CERTO TASSO DI ACRIMONIA, VUOL DIRE CHE NON STA VIVENDO BENISSIMO IL PRESENTE. MI AUGURO CHE QUESTO NON SIA IL SUO CASO” – LA RISPOSTA AL CURARO A GALLIANI CHE DEFINÌ 'ROZZO' IL TENTATIVO DI ALCUNI CLUB DI DIMINUIRE LE SQUADRE. "ANDRÒ A LEZIONI DI SAVOIR-FAIRE DA LUI” – E SULLO STADIO…

Paolo Scaroni ha coperto la falla dei mancati complimenti all'Inter da parte del Milan. Lo ha fatto pubblicamente a un evento organizzato a San Siro da "Il Foglio". Dove non ha nascosto, però, una certa insoddisfazione per l'esito degli ultimi derby. "San Siro è stata una giornata pesante e difficile, contro l'Inter ci piacerebbe qualche volta vincere mentre abbiamo perso troppe volte di fila. Trovo che abbiano vinto meritatamente il campionato e mi complimento con loro, con i miei colleghi Marotta e Antonello", ha detto il presidente rossonero.

Intanto, però, c'è da chiudere una stagione priva di titoli, ma che potrebbe portare almeno il secondo posto in campionato. "La stagione non è ancora finita, ma direi che fino al momento è stata buona, non ottima, anche per colpa di tanti infortuni dei difensori. Pioli sarà il nostro allenatore fino alla fine della stagione e conto che ci farà vincere altre partite, poi alla fine della stagione insieme faremo delle valutazioni", ha aggiunto.

Sui problemi della Serie A: "La Serie A a 18 squadre avverrà in modo inevitabile perché non possiamo giocare così tanto, mette a rischio la salute dei nostri giocatori. Io credo che qualcosa dobbiamo fare, perché non possiamo stare a subire la concorrenza di Fifa e Uefa a chi ci fa giocare di più".

Scaroni poi ha replicato ad Adriano Galliani, ad del Monza, che definì 'rozzo' il tentativo di alcuni club di diminuire le squadre. "Andrò a lezioni di savoir-faire da Galliani. Non posso essere rozzo, me lo faro' spiegare da lui che l'ha fatto tante volte con successo in passato", la riposta di Scaroni.

E c'è un pensiero anche su Maldini: "Non l’ho più sentito. Quando qualcuno guarda al suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che questo non sia il suo caso"

Infine, lo stadio: "San Donato è più che opzionato, abbiamo già speso più di 40 milioni. Sala ci ha chiesto di riconsiderare l’ipotesi di San Siro entro giugno. Non potevamo che accedere al patto col sindaco e quindi attendiamo di sapere cosa significhi questa ristrutturazione per l’impianto, sul pubblico con i settori chiusi dello stadio mentre giochiamo. Conciliare questo con i lavori è sempre stato il problema che ha avuto il Milan".

