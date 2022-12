30 dic 2022 16:09

“PARLANE COL TUO MEDICO, IO LO FARO’” – PELE’ E LO STRACULTISSIMO SPOT PER IL VIAGRA: “MA IO NON NE HO MAI AVUTO BISOGNO” - PER QUARANT'ANNI “O REI” HA PRESTATO IL SUO VOLTO A QUALUNQUE PRODOTTO IN BRASILE, DAL CAFFÈ ALLE DENTIERE FINO ALLA FAMIGERATA PILLOLA BLU (PER INFORMAZIONI SULLE SUE PERFORMANCE SOTTO LE LENZUOLA CHIEDERE ALLE 3 MOGLI E ALLE INNUMEREVOLI AMANTI) - VIDEO