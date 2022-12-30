“PARLANE COL TUO MEDICO, IO LO FARO’” – PELE’ E LO STRACULTISSIMO SPOT PER IL VIAGRA: “MA IO NON NE HO MAI AVUTO BISOGNO” - PER QUARANT'ANNI “O REI” HA PRESTATO IL SUO VOLTO A QUALUNQUE PRODOTTO IN BRASILE, DAL CAFFÈ ALLE DENTIERE FINO ALLA FAMIGERATA PILLOLA BLU (PER INFORMAZIONI SULLE SUE PERFORMANCE SOTTO LE LENZUOLA CHIEDERE ALLE 3 MOGLI E ALLE INNUMEREVOLI AMANTI) - VIDEO

-

Condividi questo articolo


 
Da calciomercato.com
 

pelè pelè

A volte il Viagra viene assunto anche dai calciatori, specialmente quando giocano in altura per favorire l'ossigenazione del sangue. Ad esempio esattamente un anno fa, il 28 marzo 2017, lo prese l'Argentina, sconfitta 2-0 ai 3600 metri di La Paz sul campo della Bolivia nelle qualificazioni mondiali. Tra i testimonial pubblicitari più famosi c'è il brasiliano Pelé: "Parlane col tuo medico, io lo farò!". L'ex portiere della Juventus e della Nazionale, Stefano Tacconi ha ammesso di averlo provato "una notte per curiosità", ospite di Maurizio Costanzo e Michele Santoro in tv. Ma lo show più memorabile sul piccolo schermo l'ha regalato il compianto giornalista sportivo Maurizio Mosca.

pelè pelè pelè pelè

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

IL COMICO MAURIZIO BATTISTA SI SCAGLIA CONTRO L'EX MOGLIE: "NON MI FA VEDERE NOSTRA FIGLIA" (COSA SI ASPETTAVA DOPO TUTTE LE BATTUTE CHE LE HA FATTO CONTRO NEI SUOI SPETTACOLI? LA SIGNORA, EVIDENTEMENTE, NON HA SENSO DELL’IRONIA) – “DOVREMMO TENERE LA BAMBINA UNA SETTIMANA A TESTA. MA IO DEVO CHIEDERE L’ELEMOSINA PER VEDERE MIA FIGLIA? ADESSO ANDIAMO IN IN TRIBUNALE E VEDREMO” – POI ANNUNCIA CHE REGALERA’ LA CAMERETTA DELLA FIGLIA: “E’ IL MIO ENNESIMO FALLIMENTO”

politica

business

cronache

sport

cafonal

“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO

viaggi

salute

“LA PANDEMIA E’ IMPREVEDIBILE, IL PAESE SI PREPARI” - IL MINISTERO DELLA SALUTE METTE LE MANI AVANTI (SANNO QUALCOSA CHE NOI NON SAPPIAMO?): “BISOGNA PREPARARSI AD AFFRONTARE UN INVERNO IN CUI SI POTREBBE OSSERVARE UN AUMENTATO IMPATTO ASSISTENZIALE ATTRIBUIBILE A DIVERSE MALATTIE RESPIRATORIE ACUTE, PRIMA FRA TUTTE L'INFLUENZA, E ALLA POSSIBILE CIRCOLAZIONE DI NUOVE VARIANTI DI SARSCOV2, DETERMINATO ANCHE DAI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E DALLO STATO IMMUNITARIO DELLA POPOLAZIONE”