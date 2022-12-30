“PARLANE COL TUO MEDICO, IO LO FARO’” – PELE’ E LO STRACULTISSIMO SPOT PER IL VIAGRA: “MA IO NON NE HO MAI AVUTO BISOGNO” - PER QUARANT'ANNI “O REI” HA PRESTATO IL SUO VOLTO A QUALUNQUE PRODOTTO IN BRASILE, DAL CAFFÈ ALLE DENTIERE FINO ALLA FAMIGERATA PILLOLA BLU (PER INFORMAZIONI SULLE SUE PERFORMANCE SOTTO LE LENZUOLA CHIEDERE ALLE 3 MOGLI E ALLE INNUMEREVOLI AMANTI) - VIDEO-
IL COMICO MAURIZIO BATTISTA SI SCAGLIA CONTRO L'EX MOGLIE: "NON MI FA VEDERE NOSTRA FIGLIA" (COSA SI ASPETTAVA DOPO TUTTE LE BATTUTE CHE LE HA FATTO CONTRO NEI SUOI SPETTACOLI? LA SIGNORA, EVIDENTEMENTE, NON HA SENSO DELL’IRONIA) – “DOVREMMO TENERE LA BAMBINA UNA SETTIMANA A TESTA. MA IO DEVO CHIEDERE L’ELEMOSINA PER VEDERE MIA FIGLIA? ADESSO ANDIAMO IN IN TRIBUNALE E VEDREMO” – POI ANNUNCIA CHE REGALERA’ LA CAMERETTA DELLA FIGLIA: “E’ IL MIO ENNESIMO FALLIMENTO”
“PAPÀ AVREBBE VOLUTO VEDERCI SORRIDERE” – AI FUNERALI DI LANDO BUZZANCA, ALLA CHIESA DEGLI ARTISTI DI ROMA, IL FIGLIO MASSIMILIANO REPLICA COSÌ A FRANCESCA DELLA VALLE, COMPAGNA DELL’ATTORE, CHE NON HA VOLUTO PARTECIPARE ALL’ULTIMO SALUTO – IL DURISSIMO POST DELLA DONNA SU FACEBOOK: “FUNERALE DELL’IPOCRISIA. IL MIO AMATO LANDO NON AVREBBE GRADITO. CHI L’AVREBBE POTUTO SALVARE NON È INTERVENUTO” – IL DISCORSO DI IGNAZIO LA RUSSA E LA COMMOZIONE DI NERI PARENTI E SEBASTIANO SOMMA - VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“LA PANDEMIA E’ IMPREVEDIBILE, IL PAESE SI PREPARI” - IL MINISTERO DELLA SALUTE METTE LE MANI AVANTI (SANNO QUALCOSA CHE NOI NON SAPPIAMO?): “BISOGNA PREPARARSI AD AFFRONTARE UN INVERNO IN CUI SI POTREBBE OSSERVARE UN AUMENTATO IMPATTO ASSISTENZIALE ATTRIBUIBILE A DIVERSE MALATTIE RESPIRATORIE ACUTE, PRIMA FRA TUTTE L'INFLUENZA, E ALLA POSSIBILE CIRCOLAZIONE DI NUOVE VARIANTI DI SARSCOV2, DETERMINATO ANCHE DAI COMPORTAMENTI INDIVIDUALI E DALLO STATO IMMUNITARIO DELLA POPOLAZIONE”