“PERCHE’ MI HAI SOSTITUITO?” – ESPLODE LA RABBIA DI RONALDO CONTRO RANGNICK. L'EX JUVENTINO NON HA GRADITO IL CAMBIO NELLA SFIDA CONTRO IL BRENTFORD, VINTA DAL MANCHESTER 3-1 – IL GESTO DI STIZZA (VIDEO) - DOPO IL TERZO GOL SIGLATO DA RASHFORD, IL TECNICO È ANDATO A SEDERSI IN PANCHINA AL FIANCO DELL'EX JUVENTINO PER… - VIDEO

E' gelo tra il tecnico dello United Rangnick e Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, sostituito nel corso della sfida contro il Brentford, non ha gradito la scelta del suo allenatore e si è lamentato vistosamente in panchina. "Perchè togli proprio me?" sembrava dire con gesti piuttosto eloquenti il portoghese. Dopo il terzo gol siglato da Rashford, il tecnico è andato a sedersi in panchina al fianco dell'ex juventino per provare a ricucire lo strappo. Lo United si è imposto 3-1 grazie ai gol segnati da Elanga, Greenwood e Rashford.

