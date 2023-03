“PERDERE CI HA RESO ANCORA PIÙ FORTI” - IL SETTE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO LEWIS HAMILTON ALLE PRESE CON UNA MACCHINA CHE VA PIU' LENTA DI UN TRATTORE: “RINNOVO? LA MERCEDES E’ LA MIA FAMIGLIA. NON VORREI ESSERE IN UNA SQUADRA DIVERSA” – IL FILM CON BRAD PITT E LA RIVALITA’ CON RED BULL E FERRARI; “NON SIAMO MAI STATA UNA SQUADRA CHE GUARDA TROPPO LE ALTRE. TUTTI PROGREDISCONO E NON SI PUÒ FARLO COPIANDO DAGLI ALTRI"

Estratto da Il Corriere dello Sport

Ha la stessa carica di inizio carriera?

«Non posso dire che sia stato sempre così ma quest’anno sì. Non ricordo una stagione in cui non vedevo l’ora come adesso di saltare in macchina e ripartire. Ho fatto un paio di test per le gomme pur di salire in macchina il prima possibile, cose che in passato avrei anche evitato. Mi sento rinvigorito, voglio tornare a lavorare con il team che ho trovato molto carico. La W14 è una chiara evoluzione della macchina precedente, ci sono delle differenze che sono emerse molto bene nei meeting che ho fatto finora con lo staff tecnico e gli ingegneri. Mi hanno spiegato cosa hanno realizzato, perché, e cosa si aspettano».

Dopo le difficoltà della stagione 2022, cosa le dà particolare fiducia nell’affrontare quest’anno?

«Correre per la Mercedes è come stare nella mia famiglia. Ho piena fiducia in tutti e so benissimo che questo gruppo sa vincere: mi ha permesso di farlo numerose volte. Ogni volta che vengo in azienda vedo progressi. Sarà l’undicesimo anno con la Mercedes: il tempo scorre ma trovo sempre un gruppo molto unito e motivato».

Oltre alle corse, è coinvolto nella realizzazione di un film. Come procede con il casting e ci saranno altri “divi” oltre a Brad Pitt?

«Stiamo selezionano i protagonisti. Sarà emozionante lavorare con Brad, abbiamo registrato alcune piccole scene. Io voglio che ci siano anche donne, con una rappresentazione il più larga e differenziata possibile. Amo vedere delle donne meccanico e pilota».

Aspetterà di capire quanto sarà competitiva la W14 prima di rinnovare il con la Mercedes?

«No, la squadra non ha nulla da dimostrarmi,. Una stagione difficile non incide sulla capacità del nostro gruppo. Qui c’è armonia ed energia, è un momento positivo e non vorrei essere da nessun’altra parte».

C’è qualcosa di particolare che ha chiesto ai suoi ingegneri?

«Ci sono stati tanti aspetti che nella macchina dell’anno scorso non sono andati come dovevano andare. Penso che nella realizzazione della W14 siano state accolte le nostre richieste di miglioramenti».

Cosa le ha insegnato la scorsa stagione?

«Quando si perde, si impara di più. Penso che le difficoltà ci abbiano rinforzato. Adesso lavoriamo ancora più profondamente, c’è maggior senso critico e sono orgoglioso e contento di tutti coloro che lavorano con me. L’anno scorso è andato, non si torna indietro, ma ci teniamo le lezioni apprese».

Con la squadra avete fatto qualcosa di diverso?

«Ho lavorato molto al simulatore e speso più tempo con i miei tecnici. Ho lavorato tanto sia sul mio lato fisico che mentale».

Le piace che la macchina sia tornata una pantera nera?

