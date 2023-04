“PERDERE NON È UN FALLIMENTO”, I GIORNALONI SI SCAPPELLANO DAVANTI ALLA “LEZIONE” DEL CAMPIONE NBA GIANNIS ANTETOKOUNMPO DOPO L’ELIMINAZIONE DEI MILWAUKEE BUCKS. MA SE LA SQUADRA CHE IN MOLTI CONSIDERAVANO LA VERA FAVORITA AL TITOLO NBA VA FUORI AL PRIMO TURNO DEI PLAYOFF COME VA CHIAMATO QUEL RISULTATO? DISFATTA, VA BENE? NON FATE LEGGERE A CONTE, MOURINHO, CAPELLO, DAN PETERSON QUELLO CHE DICE LA STELLA UN PO’ MOLLACCIONA DI MILWAUKEE: “NELLO SPORT, NON DEVI SEMPRE VINCERE, A VOLTE PERDI”. DICIAMO A GIANNIS CHE SE TI ALLENA MIKE BUDENHOLZER, PERDI SPESSO… - VIDEO

Da video.corriere.it

GIANNIS ANTETOKOUNMPO

La lezione di sport di Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks, dopo l'eliminazione della sua squadra al primo turno dei playoff Nba. Alla domanda di un reporter che gli ha chiesto se, alla luce del risultato, considera questa stagione «fallimentare», il greco ha risposto: «Oh mio Dio, Eric, mi hai chiesto la stessa cosa l’anno scorso. Ma tu ottieni una promozione ogni anno? E quando non la ottieni, il tuo anno è un fallimento? Sì o no? No. Ogni anno lavori per arrivare a un obiettivo: che sia una promozione, prenderti cura della tua famiglia, prendere una casa, qualcosa. Non si parla di fallimento, ma di fare dei passi verso il successo.

Michael Jordan ha giocato 16 stagioni nella NBA, ha vinto 6 volte: le altre 9 sono state un fallimento? No.

Non esiste fallimento nello sport. Ci sono giorni buoni e giorni meno buoni. In alcuni sei in grado di ottenere il successo, in altri no. Qualche volta è il tuo turno, altre volte no. Questo è lo sport: non devi sempre vincere, vincono anche gli altri. E quest'anno vincerà qualcun altro».

GIANNIS ANTETOKOUNMPO GIANNIS ANTETOKOUNMPO Giannis antetokounmpo gianmarco pozzecco giannis antetokounmpo giannis antetokounmpo Giannis antetokounmpo