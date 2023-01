“PIOLI IS ON WATER NOW” – ZAZZARONI: “QUANDO NE PRENDI 16 NELLE ULTIME 5 PARTITE E ADDIRITTURA TRE NEI PRIMI TRENTA MINUTI CON IL SASSUOLO A SAN SIRO, LA COLPA NON PUÒ ESSERE DEL SOLO TATARUSANU, RIBATTEZZATO DALLA RABBIA TIFOSA “TATARUSCARSU”: L’ASSENZA DI MAIGNAN È PESANTISSIMA. ANCHE MASSARA E MALDINI, CHE FINO A 8 MESI FA ERANO CONSIDERATI I DAVID COPPERFIELD DEL MERCATO, SONO SOTTO PROCESSO PER L’ULTIMA, DISASTROSA CAMPAGNA" – IL RICORDO DI ROBERTO PERRONE

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport

stefano pioli

A vevo appena chiuso il pezzo quando ho ricevuto il messaggio di Emanuela, la moglie: Perri è mancato. Eravamo preparati: gli ultimi mesi di vita di Roberto Perrone sono stati un calvario angosciante, puro dolore, che prevedeva un solo finale. Il peggiore. In questo momento non sono in grado di descrivere cosa Robi rappresentasse per me, dico solo che è il primo collaboratore che ho voluto in questo giornale quando ne ho assunto la direzione. Era l’amico, il giornalista di qualità assoluta, era sarcastico, intelligente, dolce. La sua competenza non aveva confini. Ed era un grande genoano. Ho promesso a Emanuela che lo saluterò come merita.

Il pieno e il vuoto

STEFANO PIOLI

Quando ripetevamo fino alla noia che questa è una stagione tremendamente anomala non potevamo immaginare che potesse esserlo fino a questo punto. Qatar ‘22 ha fatto danni prima, durante e dopo, tuttavia neppure un insieme di storiche irregolarità può giustificare lo spettacolo e gli stravolgimenti ai quali stiamo assistendo. Il calcio conserva un’innata capacità di sorprendere. Per settimane abbiamo scherzato - e molti si sono scandalizzati per la battuta da caserma - sulla possibilità che il Monza riuscisse a battere una tra Juve, Inter e Milan, partendo dalle motivazioni supplementari trasferite alla sua squadra da Berlusconi.

Bene: ieri il sogno di Silvio si è materializzato all’Allianz Stadium dove il Monza di Palladino ha battuto con merito la Juve. Ricordo quando un anno fa, a Monzello, l’avvocato Francesco De Martino, primo assistente di Galliani, me lo segnalò spiegando che «si è formato alla scuola di Gasperini e Juric, fa giocare benissimo i nostri giovani, per noi è destinato a una splendida carriera». Lo era, lo è soprattutto per Galliani che gli ha dato fiducia nel momento più difficile.

STEFANO PIOLI DURANTE MILAN FIORENTINA

In pochi mesi Palladino ha superato due volte su tre Allegri, che senza penalizzazione avrebbe comunque 38 punti. Max è sempre alla ricerca di qualcosa di realmente juventino: i suoi valori tecnici più alti non sono mai del tutto impiegabili (Pogba, Vlahovic, lo stesso Chiesa), perciò è stato costretto ad anticipare la crescita di Soulé, Fagioli, Iling Junior, Miretti e Gatti. Il mercato estivo si è rivelato di indebolimento e il tecnico qualche colpa ce l’ha. Ieri, in particolare nella ripresa, la Juve ha provato a aggiustare la partita, ci ha messo più cuore che testa, ma ha trovato un avversario pieno di certezze e un portiere che, opinione personale, l’Inter ha fatto malissimo a mollare: Di Gregorio per rendimento vale Onana.

Da uno shock all’altro. Pioli is on water now. Quando ne prendi 16 nelle ultime 5 partite e addirittura tre nei primi trenta minuti con il Sassuolo a San Siro, la colpa non può essere - non è - del solo Tatarusanu, ribattezzato dalla rabbia tifosa “Tataruscarsu”: l’assenza di Maignan è pesantissima, eppure generica come attenuante. Quei sedici gol subiti fanno patologia: niente funziona più, da un mese, nemmeno la fortuna che secondo alcuni aveva aiutato il Milan on fire. Inevitabile lo scatenamento contro Pioli, l’eroe dello scudetto. Anche Massara e Maldini, che fino a otto mesi fa erano considerati i David Copperfield del mercato, sono sotto processo per l’ultima, disastrosa campagna.

STEFANO PIOLI DURANTE MILAN FIORENTINA 3

(…)