“PIPPO INZAGHI? QUANDO MI HA CHIESTO IL NUMERO NON GLIEL’HO DATO” - ANGELA ROBUSTI, COMPAGNA DELL’ALLENATORE DELLA REGGINA, RACCONTA AL "CORSERA" COME HA CONOSCIUTO SUPERPIPPO - "CI SIAMO CONOSCIUTI GRAZIE A UN BICCHIERE D'ACQUA DURANTE UNA FESTA: ERAVAMO STATI GLI UNICI A CHIEDERLO" - "HO PULITO IL LUNGOMARE DI REGGIO CON GLI STUDENTI MA I PROF E I GENITORI NON VOLEVANO. DAL COMUNE NEANCHE UN GRAZIE..."

angela robusti 9

Estratto dell'articolo di Elvira Serra per il Corriere della Sera

Venerdì a Reggio Calabria quasi millecinquecento studenti dello Scientifico Vinci e dell’Istituto tecnico Piria hanno ripulito il Lungomare da piazza Indipendenza al circolo Velico, in pieno centro, e il Rione Marconi, in periferia. Avevano risposto all’appello lanciato da Angela Robusti, 34enne compagna veneta dell’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi […]

Angela, come è nata l’idea?

«Ci siamo trasferiti qui ad agosto: dalla finestra vedo l’Etna innevato, Messina e Taormina. E magnolie secolari. Però ho notato subito il contrasto tra questa bellezza estrema e la noncuranza».

angela robusti filippo inzaghi 9

[…] Da lì all’evento di venerdì il passo è lungo.

«Di mia iniziativa ho cominciato a prendermi cura di un’aiuola, con rastrello e paletta. Poi si è aggiunta una mia amica e abbiamo creato il logo #noiamiamoreggio. Dopo, un ragazzo che si voleva candidare alla rappresentanza degli studenti dello Scientifico Vinci mi ha chiesto se poteva inserire nel programma qualcosa che legasse il liceo alla pulizia dell’ambiente. Così ho buttato giù l’idea».

I docenti entusiasti?

angela robusti 8

«Macché! La maggior parte si è ribellata: “Fa freddo”, “Non è sicuro”, “È pericoloso”. Perfino 200 genitori si sono opposti».

E come l’ha spuntata?

«C’è stata una votazione tra studenti: avrebbe partecipato solo chi voleva, 304 ragazzi.

Allora ho coinvolto il Professionale Piria, e lì hanno aderito tutti: mille. Più una cinquantina di professori. […]La Tekno Service Italia, che ha l’appalto per la pulizia dei rifiuti, ci ha fornito gratis sacchetti, palette, guanti, rastrelli. Alcuni dipendenti, fuori dall’orario di lavoro, sono venuti a prendere i sacchi di differenziata. E la Reggina ha regalato a tutti il biglietto per vedere la partita del 25 febbraio contro il Modena e ci ha messo a disposizione i giardinieri per tagliare l’erba».

angela robusti filippo inzaghi 1

Un trionfo.

«Beh, dall’amministrazione nemmeno un grazie. E non dico a me, ma agli studenti».

Pippo era preoccupato?

«Non che mi stancassi. Le sue preoccupazioni erano legate alla criminalità organizzata. Ma io me ne infischio: non credo che i grandi delinquenti della Terra si preoccupino per Angela Robusti che toglie la spazzatura».

Quando vi siete conosciuti?

«Quasi sei anni fa a Venezia, per un bicchiere d’acqua. Eravamo stati trascinati entrambi controvoglia a una festa. Prima di andare via mi avvicino al bancone e chiedo un bicchier d’acqua: mi rispondono che ero la seconda persona ad averlo chiesto, e mi indicano lui di spalle. Non avevo mai visto una partita di calcio, prima, nella mia famiglia amiamo il motociclismo, e poi era troppo grande per i miei gusti: ha 15 anni più di me. Così quando mi ha chiesto il numero non gliel’ho dato».

angela robusti filippo inzaghi 2

E allora come siete arrivati a formare una famiglia?

«È stato tenace. Mi ha cercata sui social e infine mi ha invitata a cena in uno stellato: una settimana dopo siamo andati a vivere insieme».

angela robusti 6

Ma lui non mangia solo bresaola e biscotti?

«In effetti a quella prima cena non ha mangiato nulla e io ho riempito la borsetta di ciò che non mangiava. Ora è diverso, cucino io per lui».

Quando vi sposerete?

«Se non ci saranno altre gravidanze a sorpresa, nel 2024. Dovevamo farlo già l’anno scorso, ma era appena nato Edoardo». […]

angela robusti filippo inzaghi 3 angela robusti filippo inzaghi 5 angela robusti filippo inzaghi 4 angela robusti filippo inzaghi 7 angela robusti filippo inzaghi 6 angela robusti filippo inzaghi 8 angela robusti 5 angela robusti 1 angela robusti 2 angela robusti 3 angela robusti 4 angela robusti 7