“È PIÙ FACILE CHE LA ROMA VADA IN CHAMPIONS CHE IL PD AL GOVERNO NEI PROSSIMI ANNI” – L’ATTORE CLAUDIO AMENDOLA A RUOTA LIBERA SULLA CRISI DEL PARTITO DEMOCRATICO: “ALLE PRIMARIE VOTERÒ SCHLEIN, PERCHÉ È DI SINISTRA. PER IL PD CI VORREBBE CARLETTO MAZZONE, GIÀ IL SUO NOME È ONOMATOPEICO…”

Da “Un Giorno da Pecora – Rai Radio1”

CLAUDIO AMENDOLA

Se vado a votare alle primarie del Pd? ”Ho scoperto che possiamo votare tutti, quando rimarranno in due. E mi sa che ci andrò. Se resteranno Bonaccini e Schlein? Voto femmina, Schlein, perché è di sinistra”. A parlare, a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è Claudio Amendola, che oggi è stato ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari nel giorno dei suoi 60 anni.

CLAUDIO AMENDOLA

Elly Schlein non è un po’ troppo di sinistra per il Pd? “Sì”. Lei è un grande tifoso romanista: più facile che la Roma arrivi in Champions o che il Pd torni al governo? “Che la Roma vada in Champions, l’altra, almeno per i prossimi cinque anni, non è una ipotesi quotata…” Ci vorrebbe un Mourinho per il Pd? “Ci vorrebbe un Carletto Mazzone – ha detto a Un Giorno da Pecora -, perché già il suo nome è onomatopeico…”

