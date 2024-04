6 apr 2024 17:40

“PIU’ DI COSI’ NON POTEVO FARE, NON SO COSA DIRE” - LECLERC SBAGLIA IN QUALIFICA (PARTIRA’ DALLA QUARTA FILA). POI SI METTE A FRIGNARE (AS USUAL) E ACCUSA IL TEAM FERRARI PER ESSERE SCESO IN PISTA TROPPO TARDI: “PERCHÉ SIAMO RIMASTI AI BOX TUTTO QUESTO TEMPO? ONESTAMENTE NON CAPISCO. AVEVAMO DUE GIRI, DOVEVAMO DARCI DA FARE" – SAINZ SI E' DATO DA FARE E PARTIRA’ DALLA SECONDA FILA - LA POLE SARÀ ANCORA DI MAX VERSTAPPEN…