“IL PIU’ GRANDE? PIETRO MENNEA” – GIANNI MINA’ E LA PASSIONE PER "LA FRECCIA DEL SUD": “UN UOMO VERTICALE CHE HA DOVUTO LOTTARE NON SOLO SULLE PISTE DI TUTTO IL MONDO MA ANCHE CONTRO L’INCOMPRENSIONE DI UN AMBIENTE EGOISTA. HA DOVUTO SEMPRE CORRERE E FARE IL SUO MESTIERE CON POCHISSIMI SOLDI” - L’AMICIZIA CON DIEGO ARMANDO MARADONA: “COSA ABBIAMO IN COMUNE? L’AMORE PER CUBA E PER I PIÙ DEBOLI” – VIDEO

PIETRO MENNEA GIANNI MINA'

Estratto da agenzianova.com

Il giornalista e conduttore televisivo Gianni Minà è morto all’età di 84 anni. Lo si apprende dal profilo Facebook dello stesso Minà dove si legge: “Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al professor Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità”.

Il giornalista torinese inizia la sua carriera come cronista sportivo a Tuttosport, poi è la volta della Rai dove segue cinque Olimpiadi, tre mondiali di calcio e i più importanti incontri di pugilato. Per il Tg2 realizza invece non solo servizi sportivi ma anche reportage dall’America Latina.

gianni mina con pietro mennea

Minà è noto per le sue interviste con i grandi personaggi dell’attualità, soprattutto della politica e dello sport. “Due grandi passioni che non si incontrano. Ho provato a far raccontare lo sport ad alcuni grandi scrittori: Osvaldo Soriano ed Eduardo Galeano per il calcio e il Sudamerica. Non so se ci sono riuscito”, dice. Famose le interviste a Fidel Castro e al “Sucomandante” Marcos: la prima durata quasi 16 ore, la seconda passata a indagare ragioni e contesto dell’insurrezione zapatista in Chiapas. Dagli scrigni della memoria riemergono poi i dialoghi con il velocista Pietro Mennea. “Il più grande. Un uomo verticale che ha dovuto lottare non solo sulle piste di tutto il mondo ma anche contro l’incomprensione di un ambiente egoista. Ha dovuto sempre correre e fare il suo mestiere con pochissimi soldi”, dice Minà della “Freccia del Sud”.

GIANNI MINA MARADONA

Oltre che con l’attore Massimo Troisi – che usava scherzare con i cronisti: “Cosa invidio a Gianni? La sua agendina” – celebre è l’amicizia di Minà con il pibe de Oro, Diego Armando Maradona: a chi gli chiedeva cosa avessero in comune i due, lo scrittore piemontese era solito rispondere: “L’amore per Cuba e per i più deboli”.

pietro mennea 6 gianni mina con diego armando maradona GIANNI MINA MARADONA

PIETRO MENNEA GIANNI MINA' MARADONA LA MOGLIE MARINO BARTOLETTI GIANNI MINA gianni mina diego maradona 2

(...)