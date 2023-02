14 feb 2023 10:34

“PORTACE A MIGNOTTE”! – PER FESTEGGIARE SAN VALENTINO IL GIORNALISTA RAI IN PENSIONE GIANNI CERQUETI RIVOLGE (COME L'ANNO SCORSO) UN ALATO POST IN LODE DELLA “PREZIOSA, INOSSIDABILE, GENEROSA E COMMOVENTE DISPONIBILITÀ DI TUTTE LE TROMBAMICHE, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER LE MIE” – SI SCATENA UN PANDEMONIO: “USI IL PLURALE, MA QUANTE SONO? AMMAZZA COME SPIGNI, ME PORTI A PUTTANE? SEI IL PRINCIPE DEL FORO..."