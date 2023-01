“POVERO SCIOCCO, NON LO CAPIRAI MAI” – MARCO CONIDI, AUTORE DI UNO DEGLI INNI GIALLOROSSI (MAI SOLA MAI”) PUNGE ZANIOLO ESALTANDO L’AMICIZIA TRA NAINGGOLAN E DE ROSSI: “GLI UOMINI SI RICONOSCONO DA RISPETTO, ONORE E RICONOSCENZA. TU OSSERVA E IMPARA AMMESSO CHE NE SARAI MAI CAPACE” – VIERI E CASSANO: “ZANIOLO? NEMMENO SE CE LO DANNO GRATIS” – DOPO L’INSEGUIMENTO NOTTURNO DI ALCUNI TIFOSI, ZILIANI LANCIA UN APPELLO ALLE ISTITUZIONI SPORTIVE - E C’E’ CHI RICORDA ALLA MAMMA DI ZANIOLO CHE IL FIGLIO SI RENDE INDISPONIBILE DA UN MESE PER IL CLUB CHE LO PAGA…

Il caso di Nicolò Zaniolo ha scosso il mondo Roma. Il numero 22 è sul mercato e non ha voluto partecipare alla vittoriosa trasferta contro lo Spezia per 2-0 con le reti di El Shaarawy ed Abraham. Di questa situazione ha parlato sui social anche il frontman dell’Orchestraccia Marco Conidi autore di uno degli inni giallorossi come “Mai Sola Mai”. Queste le sue parole su Instagram: “Quello che tu povero sciocco non capirai mai , è che il calcio sa creare amicizie commoventi e storie di uomini che si sostengono reciprocamente al di là dei soldi, e che un prato verde dove giocare può essere un luogo dell’anima e del cuore…ma bisogna averla l’anima e il cuore. Gli uomini si riconoscono dal rispetto, dall’onore e dalla riconoscenza. Tu osserva e impara ammesso che ne sarai mai capace”.

