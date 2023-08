“POZZECCO? GLI HO DETTO CIÒ CHE PENSAVO” – IL PRESIDENTE DELLA FEDERBASKET GIANNI PETRUCCI RACCONTA IL CONFRONTO COL CT DELLA NAZIONALE DOPO L’ESPULSIONE DEL POZ CONTRO LA REPUBBLICA DOMINICANA: “LUI VIVE PROFONDAMENTE IL SUO MESTIERE, FINO, A VOLTE, A STARCI MALE. PERALTRO, IN UN MONDIALE IL LIVELLO DI STRESS È ENORME” – ORA PER GLI AZZURRI IL CAMMINO E’ IN SALITA: SERVONO 2 VITTORIE CONTRO SERBIA E PORTORICO

Flavio Vanetti per il Corriere della Sera - Estratti

Gianmarco Pozzecco urla nel tunnel degli spogliatoi durante italia-repubblica dominicana

Tutto secondo previsioni: saranno Serbia e Portorico, rispettivamente giunte prima e seconda nel girone B grazie alle vittorie di ieri su Sud Sudan e Cina, le prossime avversarie dell’Italia nel Mondiale di basket. Si comincerà domani contro i serbi mentre la partita contro i caraibici sarà domenica 3. In entrambi i casi si giocherà alle 10 italiane, all’Araneta Coliseum.

Purtroppo per gli azzurri si prospetta un cammino in salita: solo con due vittorie resteranno in corsa per la qualificazione ai quarti. Questa è l’onda lunga della sconfitta contro la Repubblica Dominicana: la formula prevede infatti che alla seconda fase si trasferiscano i punti acquisiti nella prima.

Quindi Serbia e Dominicana guidano a quota 6, Italia e Portorico seguono a 4. I conti sono bell’e fatti ed evidenti, ma a mo’ di buon auspicio possiamo ricordare che nelle ultime due partite ufficiali l’Italia ha battuto la Serbia: lo ha fatto nello spareggio di Belgrado del 2021, per strappare il pass per i Giochi di Tokyo, e l’anno scorso a Berlino negli ottavi dell’Eurobasket.

Non c’è il due senza il tre?

Gianmarco Pozzecco urla nel tunnel degli spogliatoi durante italia-repubblica dominicana

Il tre in realtà c’è già stato, il 9 agosto scorso al torneo Acropoli. E per completezza di cronaca, pure Portorico è stato superato, il 13 agosto a Ravenna in occasione dell’ultima apparizione italiana di Gigi Datome. Chi vivrà, vedrà. Nell’attesa di decifrare il futuro della Nazionale nel Mondiale, il presidente della Federbasket Gianni Petrucci è tornato sul chiarimento avuto con Gianmarco Pozzecco dopo la vicenda dell’espulsione del c.t. contro la Repubblica Dominicana: «Ci siamo confrontati guardandoci negli occhi, gli ho detto ciò che pensavo. Pozzecco vive profondamente il suo mestiere, non conosce altro modo di farlo se non quello di interiorizzarlo ed esserne parte fino, a volte, a starci male. Peraltro, in un Mondiale il livello di stress è enorme».

gianni petrucci foto di bacco

Per questo motivo, il presidente è felice del primo traguardo raggiunto grazie alla promozione alla seconda fase: il diritto a partecipare a uno dei quattro tornei pre-olimpici in caso di mancata qualificazione diretta: «È una porta d’accesso a Parigi 2024 e potremo competere per qualcosa di grande».

Gianmarco Pozzecco urla nel tunnel degli spogliatoi durante italia-repubblica dominicana Gianmarco Pozzecco protesta durante italia-repubblica dominicana

(...)

Gianmarco Pozzecco urla nel tunnel degli spogliatoi durante italia-repubblica dominicana