Daniele De Rossi non è un grande amante della tecnologia. Sui social c’è anche lui, ma si è creato un profilo Instagram solo perché non ne poteva più di quelli fake a suo nome. Lo usa per farsi gli affari degli altri, lo ammette senza troppi problemi. Dal 2020 ha pubblicato appena una quindicina di post, il primo lo ritrae in compagnia della coppa del mondo.

Ogni tanto sbuffa davanti al ricordo dei bei vecchi tempi, quando con i compagni si scambiava foto in MMS e già sembrava tanto. Da giovane allenatore sa tuttavia quanto sia necessario stare al passo con i tempi. Di numeri e big data non ne può più fare a meno, la raccolta dati e la match analyst sono diventate fondamentali. Guai a fidarsi troppo, però. L’occhio non basta più, ma vuole comunque la sua parte.

Nel gennaio 2014, per esempio, la Roma sta per acquistare un centrocampista. La squadra di Rudi Garcia, tornata dalle vacanze di Natale, ha appena perso per la prima volta dopo 18 giornate di campionato. Un ko che fa male, perché netto (3-0) e doloroso (era il big match con la Juve). Servono forze fresche, Sabatini e i suoi uomini hanno individuato il profilo che ritengono più giusto. I dati parlano per lui, ma De Rossi — le cui parole da quelle parti hanno un certo valore — non è convinto: «Prendete Nainggolan, ha numeri più bassi ma è di un’altra categoria». Lo ascoltano e procedono, battendo la concorrenza di Napoli e Milan.

De Rossi allena la Spal, è la sua prima esperienza in panchina. Percorso difficile, solo tre vittorie in 12 partite, poi cinque pareggi e quattro sconfitte. I playoff non sono lontani, ma non lo è neanche la zona retrocessione. Daniele però è ambizioso e guarda avanti, al Cagliari ottavo, cioè all’ultima squadra che ad oggi sarebbe qualificata alla fase finale del torneo. I sardi hanno appena riabbracciato Ranieri e vorrebbero regalargli proprio Nainggolan, che verrebbe più che volentieri: « Sì, l’ho letto anche io — le parole vaghe dell’allenatore — basta che cambi registro e che si cali nel clima della B». D’altronde Cagliari è una seconda casa per Nainggolan, ma De Rossi ci spera ugualmente: lo vuole portare a Ferrara. Un tentativo il club lo farà, anche se ad oggi appare difficile viste le intenzioni e i costi del belga. La speranza sono le parole di Daniele, solo lui lo può convincere. I due stanno parlando, si sentono spesso . Lo hanno fatto anche nei primi giorni di De Rossi alla Spal: «Scherzando mi ha chiesto di raggiungerlo», svelò Radja in una diretta Instagram (già, i social…). Scherzando, insomma. Beh, mica tanto.

