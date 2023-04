“NELLA PRIMA MEZZ’ORA MERITAVA DI VINCERE IL LECCE". CASSANO LA SPARA GROSSA E LEAO SU TWITTER GLI SGHIGNAZZA IN FACCIA – IL MILANISTA È INTERVENUTO SU TWITTER PER RISPONDERE A QUELLO CHE AVEVA DETTO FANTANTONIO - IL PORTOGHESE IN PASSATO È STATO SPESSO CRITICATO DA CASSANO CHE E’ STATO TRANCHANT: "NON È UN CAMPIONE"

Estratto da fanpage.it

leao cassano

Antonio Cassano da barese non è certo amato dalla tifoseria del Lecce e peraltro la prestazione della squadra di Baroni – uscita sconfitta dal Milan per 2-0 domenica scorsa – è stata difesa dal 40enne opinionista della BoboTV, che nella circostanza si è scontrato in diretta con Vieri, che era di parere contrario al suo. Alla fine della vicenda è intervenuto anche Rafael Leao via Twitter per ridere in faccia a Cassano e chiudere a modo suo la diatriba.

(...)

I toni si sono alzati e Cassano prima ha risposto per le rime a Vieri che lo zittiva e diceva di avere ragione lui ("lui vede una partita ogni quattro anni e mezzo e rompe il ca…o, quel figlio di una mign…a mi rompe i cogl…i"), poi ha insistito con la sua tesi: "Che il Milan meritasse di vincere siamo d'accordo, ma nei primi trenta minuti era in grande difficoltà, hanno perso tante palle. Leao fino a quel momento non stava giocando bene, Tonali aveva sbagliato tanto. Il Lecce ha avuto due clamorose occasioni da gol, il palo a venti centimetri dalla porta e un'altra occasione. Poi, è normale, quando Leao ha fatto gol di testa la partita è finita".

leao cassano

Una chiave di lettura del match che decisamente non è stata condivisa da Leao: il portoghese del Milan – che in passato è stato spesso criticato da Cassano, secondo il quale "non è un campione" – oggi ha risposto su Twitter alla frase di Cassano sul fatto che "nella prima mezzora meritava di vincere il Lecce". Una risposta muta, fatta solo di faccine: sei emoticon sghignazzanti con le lacrime agli occhi…