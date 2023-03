“IL PROBLEMA DI LECLERC NON CE LO ASPETTAVAMO. È STATO UN PO’ UNO CHOC” – LE PAROLE DEL CAPO DEL MURETTO FERRARI VASSEUR DOPO IL RITIRO DEL MONEGASCO PER UN GUASTO AL MOTORE – TERRUZZI: “LECLERC HA PAGATO IL PREZZO PIÙ ALTO. IL CAMPIONATO PER LUI SUONA GIÀ COME UNA CONDANNA ALLA RINCORSA. MA CALMA CON I VERDETTI”

Estratto da corrieredellosport.it

Non può rassicurare il commento di Frederic Vasseur dopo il Gran Premio del Bahrain, che ha visto Charles Leclerc chiudere con un ritiro dopo un problema di affidabilità: "Non mi aspettavo il problema che ha avuto Leclerc, e ora dobbiamo capire esattamente cosa è successo prima di trarre conclusioni. E' un po' uno shock". Queste le parole del team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport dopo la gara di Sakhir, che ha visto anche Carlos Sainz chiudere al quarto posto dietro Fernando Alonso.

Estratto da Giorgio Terruzzi per il “Corriere della Sera”

Un Gp che peggiora il panorama stravisto nella seconda metà della scorsa stagione, con speranze già sfinite per chi attende qualche guizzo confortante. Tipo quelli che ha cacciato in pista Alonso, unica vera novità di questo 2023, felice nel passo e nel sorpasso al suo antico compare Hamilton.

Bene, certo, ma non abbastanza per cambiare il verso del Mondiale, per accarezzare l’anima dei ferraristi, ferita da una prima sequenza di note stonate. Leclerc ha pagato il prezzo più alto. Ha resistito invano; si è arreso per un guasto non del tutto decifrabile, dopo sostituzione di una batteria nell’immediata vigilia della gara; ha Sainz davanti in classifica. Una raffica di notizie che per lui suona già come una condanna alla rincorsa.

Quel verbo, appunto, «lavorare», usato come una maschera trasparente sopra lo sconforto. Bastava guardarlo. Il viso che perde luce, l’espressione contratta di chi vorrebbe ma non può ancora, non può mai. Il fatto è che le scuse, come le consolazioni, non sembrano a portata di mano mentre appare una nuova salita, una rinnovata impazienza. Si, sì, lo scorso anno andò diversamente, con Max k.o., proprio come Charles ieri.

Con Leclerc vincitore proprio come Verstappen ieri. Dunque, calma con i verdetti.

