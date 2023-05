“PROVO IMBARAZZO PER IL LIVELLO DEL GIORNALISMO SPORTIVO” - KATIA ANCELOTTI, FIGLIA DI CARLETTO, ESPLODE DOPO LA SCONFITTA DEL REAL MADRID - NEL MIRINO FINISCONO LA BANALITA' E IL PRESSAPOCHISMO DEI MEDIA SPORTIVI SPAGNOLI: “MIO FIGLIO DI 8 ANNI FAREBBE DOMANDE E CONSIDERAZIONI DI GRAN LUNGA PIÙ INTELLIGENTI. RETTIFICO: MIO FIGLIO DI CINQUE...”

La pesante sconfitta del Real Madrid contro il Manchester City ha fatto molto rumore. Basti pensare che anche un "totem" capace di vincere tutto come Carlo Ancelotti è finito sulla graticola, con le voci relative ad un possibile addio a fine stagione intensificatesi. Nelle ultime ore c'è chi ha preso le sue parti ovvero la figlia Katia che si è sfogata sui social mettendo nel mirino l'atteggiamento della stampa nei confronti del papà.

Ecco allora che Katia Ancelotti si è lasciata andare su Instagram. La figlia del tecnico non ha nascosto l'amarezza, con parole anche pesanti: "Provo imbarazzo per il livello di un certo giornalismo sportivo". Il riferimento dunque a tutto quello che si è sentito e letto dopo Manchester City-Real Madrid e in primis anche alle domande rivolte a suo padre.

Katia Ancelotti infatti ha sentenziato: "Mio figlio di 8 anni farebbe domande e considerazioni di gran lunga più intelligenti. Rettifico: mio figlio di 5. Ma solo perché quella di 18 mesi non ha ancora l'uso della parola". Polemiche a non finire dunque per una storia che potrebbe arrivare al capolinea a fine stagione. Nonostante le dichiarazioni di circostanza, le strade di Ancelotti e del Real potrebbero separarsi, con la nazionale brasiliana che sarebbe pronta al tutto per tutto pur di assicurarsi le prestazioni del mister italiano