“IL PSG? SE MI CERCANO NON MI HANNO TROVATO PERCHÉ NON HANNO PARLATO CON ME” – JOSE' MOURINHO PARLA DELLA SEMIFINALE DI EUROPA LEAGUE DELLA ROMA COL BAYER LEVERKUSEN: “SONO PERICOLOSISSIMI IN CONTROPIEDE MA NOI VOGLIAMO ARRIVARE IN FINALE - DYBALA E WIJNALDUM? DIFFICILE CHE GIOCHINO DAL PRIMO MINUTO, NON DICO IMPOSSIBILE MA…”

Da corrieredellosport.it

Mourinho a Sky prima di entrare in conferenza: "Il Bayer Leverkusen una delle squadre più forti d’Europa in contropiede, sono pericolosissimi. Difendono e aspettano che perdi palla, poi diventano difficili da fermare perché hanno tanti giocatori offensivi e di grande velocità. È una squadra top a questo livello. Ho l’esperienza sufficiente per non essere troppo emozionato dal fatto che sarà una semifinale, dal fatto che la prima partita si giocherà in casa, se faremo una gara equilibrata sarò felice.

Dybala e Wijnaldum? Difficile dal 1’, non dico impossibile ma difficile. Dobbiamo capire se possono giocare o no, vediamo domani mattina e poi decidiamo. Loro stanno facendo il possibile per recuperare, stiamo preparando la gara con o senza di loro. Il gruppo è felice, nonostante tutti questi problemi. Siamo consapevoli che è una semifinale europea e può diventare storica, è un gruppo tranquillo e felice di giocare e per questo ho deciso che possono tornare a casa e tornare domani mattina. Psg? Se mi cercano non mi hanno trovato perché non hanno parlato con me".

