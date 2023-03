2 mar 2023 18:30

LA “PULCE” NON E' IL PULCIARO – A DUE MESI DALLA VITTORIA DELLA COPPA DEL MONDO IN QATAR, LEO MESSI HA REGALATO AI GIOCATORI E ALLO STAFF DELLA NAZIONALE ARGENTINA UN IPHONE 14S PLACCATO IN ORO E PERSONALIZZATO CON NOME E NUMERO – COSTO DEL PENSIERO: 210MILA EURO – L'AZIENDA CHE HA REALIZZATO IL LAVORO SUI 35 CELLULARI: “MESSI NON VOLEVA DONARE IL SOLITO OROLOGIO” – VIDEO