23 gen 2024 18:30

“I PUNTI SOTTO PRESSIONE MI ECCITANO” – “ROBOCOP” SINNER NON SA NEANCHE COSA SIGNIFICA IL BRACCINO DEL TENNISTA. È IN SEMIFINALE AGLI AUSTRALIAN OPEN E NON HA ANCORA PERSO UN SET. “COME HO FATTO A RECUPERARE DA 1-5 NEL SECONDO SET? E CHI LO SA… QUEI MOMENTI SONO QUELLI CHE MI PIACCIONO” – SUI PROBLEMI FISICI ACCUSATI NEL SECONDO SET, SPIEGA: “HO AVUTO UN PO’ DI ARIA NELLO STOMACO, MAGARI HO MANGIATO QUALCOSA DI SBAGLIATO, MA POI È PASSATO” – SULLA SFIDA A DJOKOVIC:VIDEO