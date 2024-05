“PUPONE”, CHE SCIVOLONE – TOTTI DEBUTTA AL MONDIALE DELLA KINGS LEAGUE, LA COMPETIZIONE CON EX GLORIE DEL CALCIO IDEATA DA GERARD PIQUÉ, FACENDO UNA FIGURACCIA DAL DISCHETTO: AL MOMENTO DEL TIRO È ANDATO LUNGO E SI È FATTO PARARE IL RIGORE DAL PORTIERE (IL "CUCCHIAIO" E' DIVENTATA UNA CUCCHIARELLA) – LA SUA SQUADRA, GLI “STALLIONS”, È RIUSCITA AD AVERE LA MEGLIO SUGLI AVVERSARI SOLO GRAZIE A UN ATTACCANTE DI SERIE D ITALIANA… – VIDEO

Estratto dell’articolo di Ada Cotugno per www.fanpage.it

francesco totti Kings League

Il ritorno di Francesco Totti sulle scene non è andato che tutti si sarebbero immaginati. L'ex capitano della Roma è volato in Messico per partecipare alla Kings World Cup, il nuovo format della competizione ideata da Gerard Piqué, ma la sua partita è stata ricordata soltanto per un clamoroso errore dal dischetto.

Il re del cucchiaio è stato tradito proprio dalla sua specialità in un momento decisivo, quando la sua squadra era sotto per 1-0. L'ex giocatore ha accettato la sfida e in questa avventura è alla guida del Team Stallions, la squadra italiana di questo torneo dove si affrontano 36 squadre provenienti da tutto il mondo per provare a vincere il primo Mondiale della Kings League.

francesco totti sbaglia un rigore - Kings League

Un'idea che raduna insieme grandi campioni del passato recente come Ibrahimovic, Aguero e Rio Ferdinand in un format dove l'imprevedibilità è alla base di tutto. Imprevedibile è stato anche l'esito del calcio di rigore sbagliato da Totti, una scena che mai nessuno si sarebbe aspettato di vedere.

La scena è accaduta al 12′, quando il Team Stallions era sotto per 1-0 contro i Medallo City, nonostante la presenza in porta di un big come Emiliano Viviano. L'occasione per pareggiare arriva con un calcio di rigore assegnato dall'arbitro e preso in consegna ovviamente da Totti: pallone sotto al braccio, il capitano si dirige dal dischetto come tante volte ha fatto con la sua Roma, in un rituale che gli ha regalato molte gioie nel corso della carriera.

[…] al momento del tiro scivola sul dischetto con il piede di appoggio e sbaglia il tiro, regalando all'avversario una parata piuttosto facile. Tutta la sua squadra prova a protestare per poter ripetere il rigore, appigliandosi a un'invasione dell'area di rigore che secondo l'arbitro non sarebbe mai avvenuta. […]

francesco totti sbaglia un rigore - Kings League

L'errore di Totti alla fine non condiziona il risultato della partita, dato che il Team Stallions alla fine è riuscito comunque a vincere all'esordio. Non c'è la firma del suo capitano sul 3-2 finale e neanche di Nainggolan, l'altro grande giocatore presente in rosa, ma a salvare tutto è stato Michele Trombetta: il suo nome non sarà conosciuto ai più, dato che si tratta di un attaccante classe '94 attualmente in forza al Corticella, una squadra bolognese della Serie D italiana. […]

