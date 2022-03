“PURTROPPO I REGOLAMENTI ANTICOVID NON SONO CAMBIATI” - NOVAX DJOKOVIC FUORI DAI TORNEI USA. IL NUMERO 2 DEL MONDO SI RITIRA DA INDIAN WELLS E ANNUNCIA CHE SALTERA’ ANCHE MIAMI - LE NORME DEL CENTRO USA PER IL CONTROLLO E LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE)STABILISCONO CHE GLI STRANIERI DEVONO ESSERE VACCINATI PER POTER ENTRARE NEGLI STATI UNITI- IL SORTEGGIO DEGLI ITALIANI

In archivio il weekend di Coppa Davis, la stagione del tennis entra nel vivo con il torneo di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, dove si ritrovano tutti i più forti al mondo (tra i top 30 manca in pratica solo Roger Federer), compresi cinque azzurri, e torna anche al centro dell'attenzione l'ex n.1 al mondo Novak Djokovic che è stato costretto a rinunciare.

Il via del torneo californiano tra la tarda serata e la notte italiane.

Il campione serbo era iscritto in tabellone - era testa di serie n.2 e poteva accedere direttamente al secondo turno - ma le regole sul Covid vigenti negli Stati Uniti gli impediranno di scendere in campo anche a Miami. Le norme del Cds (il Centro Usa per il controllo e la prevenzione delle malattie) stabiliscono che gli stranieri devono essere vaccinati per poter entrare negli Stati Uniti.

"Sapevo che sarebbe stato improbabile essere in grado di viaggiare - ha scritto Djokovic sui social - Il CDC ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a coloro che giocano in questi grandi tornei". il sorteggio ha inserito quattro dei cinque italiani - Fognini, Musetti, Sinner e Sonego - nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Daniil Medvedev e dove ci sono anche Stefanos Tsitsipas e Rafa Nadal, possibili avversari del russo rispettivamente nei quarti e in semifinale. Nella parte bassa del draw c'è il solo Berrettini oltre a Djokovic col punto interrogativo.

Al primo turno saranno subito impegnati Fabio Fognini, che se dovesse superare lo spagnolo Pablo Andujar troverebbe il georgiano Nikoloz Basilashvili, finalista nella passata edizione, e Lorenzo Musetti contro lo statunitense Marcos Giron. Il torinese troverebbe poi nella sua strada il "gigante" statunitense Reilly Opelka. Bisognerà attendere un po' per vedere in campo Jannik Sinner - aspetta il vincente tra il sudcoreano Soonwoo Kwon ed il serbo Laslo Djere -, Lorenzo Sonego e anche Matteo Berrettini, che dovrà vedersela con il vincente della sfida tra il francese Ugo Humbert ed un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Se il romano dovesse andare molto avanti, ai quarti potrebbe trovare Alexander Zverev.

