21 feb 2023 13:03

“QUALCOSA DI BUONO ALLEGRI HA COMBINATO NEGLI ULTIMI VENTI MESI: HA CENTRATO L’ALLENATORE PER IL NAPOLI” – ZAZZARONI DIFENDE, NUMERI ALLA MANO, IL TECNICO DELLA JUVE E RACCONTA CHE E’ STATO MAX A CONVINCERE DE LAURENTIIS A PRENDERE SPALLETTI DOPO AVER DETTO AD AURELIONE CHE AL NAPOLI NON SAREBBE PIU’ ANDATO: "PRENDA LUCIANO, E' BRAVISSIMO" - ANCHE L'INTER CERCO "ACCIUGHINA" PER SOSTITUIRE CONTE...