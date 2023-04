“UNA QUALIFICA DI MERDA” – IN AUSTRALIA VERSTAPPEN IN POLE, MALE LE FERRARI, LECLERC SI INCAZZA COME UNA BISCIA - È INFASTIDITO, SI SENTE DANNEGGIATO DALLA SUA SCUDERIA. IL MOTIVO? MENTRE SPINGEVA PER FARE IL GIRO VELOCE, AVEVA DAVANTI SAINZ CHE RISCALDAVA LE GOMME – E IRONIZZA SUL COMPAGNO DI SQUADRA: “UN GRANDE RINGRAZIAMENTO A LUI PER LA SCIA, HO PRESO UN PO’ DI VELOCITÀ ED È SEMPRE BELLO”

Leclerc non si migliora e resta settimo e rientrando ai box si sfoga con il suo ingegnere Xavi Marcos, che aveva scelto questo tipo di strategia perché temeva la pioggia. Le parole dette nel team radio sono più che nette: "Una Q3 di m***a, senza giri di preparazione e la pioggia non è arrivata. Un grande ringraziamento a Carlos per la scia, ho preso un po’ di velocità ed è sempre bello“.

(Andrea Sereni) Non è contento Charles Leclerc. Non può esserlo. Le qualifiche del Gp di Australia non sono andate bene. Lui, che lo scorso anno si era preso la pole, stavolta partirà dal settimo posto. Ben lontano da Verstappen, che resta il riferimento, ma dietro anche al compagno di squadra Sainz, che ha chiuso quinto. Ma Leclerc non ci sta. È infastidito, si sente danneggiato dalla sua scuderia, la Ferrari. Il motivo? Nella Q3, mentre spingeva per fare il giro veloce, aveva davanti proprio Sainz che riscaldava le gomme.

(Giorgio Terruzzi) Parte dalla pole anche a Melbourne Max Verstappen, con qualche fatica inedita sull’asfalto freddo dell’autunno australiano che non gli ha impedito di cacciare in pista un tempo inferiore di un secondo e rotti rispetto alla prestazione dello scorso anno. Un risultato che comunque non rassicura come al solito gli uomini Red Bull, anche a causa di uno strafalcione di Perez in avvio di qualifica: fuori pista, senza alcun tempo utile, ventesimo e ultimo sulla griglia.

La vera sorpresa l’hanno fornita — a parte Perez — i ragazzi Mercedes: Russell secondo; Hamilton terzo. Davanti ad Alonso, alle due Ferrari. Il che ripropone il dilemma sulla qualità di questo progetto, messo in discussione a tempo pieno, non del tutto sbagliato se valutiamo l’incremento delle prestazioni in questo avvio di stagione. Ferrari: Sainz si schiera in terza fila , quinto insieme alla seconda Aston Martin, quella di Stroll; Leclerc in quarta, settimo, al fianco di Albon, forse il pilota più in evidenza data la qualità modesta della sua Williams.

