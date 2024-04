26 apr 2024 19:37

“QUANDO LE PARTITE NON CONTANO PIÙ NIENTE, POSSONO SCENDERE IN CAMPO QUELLE CHE CONTANO DI MENO” – MASCHERONI AL VELENO SULLA DESIGNAZIONE ARBITRALE DI INTER-TORINO: PER LA PRIMA VOLTA IN SERIE A CI SARA’ UNA TERNA TUTTA FEMMINILE – MASCHERONI: “PER APPARIRE PIÙ FEMMINISTI DI QUANTO SIA NECESSARIO, SI FINISCE PER ESSERE PIÙ MASCHILISTI DI QUANTO SIA CONSENTITO. IL MESSAGGIO CHE PASSA È CHE QUANDO IL GIOCO HA FINITO DI ESSERE DURO, I DURI ESCONO DAL CAMPO. E ENTRANO LE FEMMINE. DAL PUNTO DI VISTA DELLE PARI OPPORTUNITÀ, UN AUTOGOL…”