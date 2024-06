19 giu 2024 11:14

“QUANDO SEI MULTIMILIONARIO DOVRESTI EVITARE DI FARE MESSAGGI DI QUESTO TIPO” – IL LEPENIANO JORDAN BARDELLA ATTACCA MBAPPÉ DOPO LA SUA PRESA DI POSIZIONE CONTRO LA DESTRA: “NON RISPETTA CHI NON ARRIVA A FINE MESE, CHI NON SI SENTE SICURO VISTO CHE NON VIVE IN QUARTIERI SUPERPROTETTI” – MARINE LE PEN NON HA COMMENTATO, MA DAL RASSEMBLEMENT NATIONAL C’E’ CHI DEFINISCE L’ATTACCANTE “DISCONNESSO DALLA REALTÀ”