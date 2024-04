“QUEI RAGAZZINI VANNO PRESI A NERBATE SULLA PUBBLICA PIAZZA” – LA RICETTA DI ADRIANO PANATTA PER PUNIRE I BULLETTI MINORENNI CHE A TREVISO HANNO PESTATO UN SIGNORE – A "RAINEWS" IL CAMPIONE DI TENNIS SI E’ SCATENATO CON PIROSO E VICARETTI – DAL “ROMPICOGLIONI” ARNAULT ALLE FOTO MANIPOLATE DI ROSE VILLAIN – LA BATTUTA DI PIROSO: “CIRCOLAVANO UN TEMPO FOTO DI PANATTA NUDO, CON LE VERGOGNE COPERTE DA UNA PALLA DA TENNIS. SOPRAVVALUTANDOLO. LO SANNO TUTTI CHE SAREBBE BASTATA UNA PALLINA DA PINGPONG"…

Roberto Vicaretti ormai non sa più a che santo votarsi per fermare la deriva presa dalla mezz'ora che conduce su Rainews due volte la settimana, il lunedì e il venerdì alle 11.30, insieme a Adriano Panatta e Antonello Piroso. La coppia ormai non si contiene, in un trionfo di battute, doppisensi, giudizi al vetriolo, provocazioni.

Nell'ultima puntata, Vicaretti ha interpellato Panatta sul fatto di cronaca che ha portato Treviso sui giornali e nei tg negli ultimi giorni (il pestaggio, da parte di due minorenni, di un signore intervenuto in difesa di una madre con figli che si era permesso di rimproverarli per il loro zigzagare con le biciclette in un'area pedonale), chiedendogli quali misure sarebbe giusto adottare per evitare il ripetersi di questi atti di violenza da parte degli adolescenti.

"Nerbate" ha risposto Panatta, che abita a Treviso da quando si è fidanzato e poi sposato con l'avvocato Anna Bonamigo. Vicaretti è trasalito e ha replicato, facendo finta di non aver capito: "Prego?". "Nerbate. Nerbate sulla pubblica piazza" ha confermato il campione, sfoggiando un ghigno satanico. Al che Vicaretti ha chiamato in soccorso Piroso: "Vuole dire lei qualcosa a Panatta?". "Certo. E' che io al posto delle nerbate avrei pensato direttamente a inseguirli con una roncola...".

A Vicaretti non è andata meglio parlando degli scontri tra tifosi avvenuti in occasione del derby nella Capitale, perchè Piroso si è detto nostalgico di quelle "belle cariche della polizia di una volta, la Celere a colpi di manganelli nelle curve degli ultras", "teppisti e non tifosi", e questo vale per tutte le squadre, "Inter compresa", e qui Vicaretti ha accusato un mancamento essendo tifoso nerazzurro, come del resto lo stesso Piroso.

Per uscire dal cul de sac, Vicaretti ha spostato l'attenzione sulla classifica dei miliardari stilata da Forbes, che vede in testa ancora una volta il francese Bernard Arnault, davanti a Elon Musk. "Lei naturalmente sa chi è Arnault, vero Panatta?", ha provocato Vicaretti, e qui Adrianone si è lasciato andare a un amarcord, di lui che sta giocando a tennis a Capri, e l'amico Volja Chitis (da poco scomparso) che gli segnala un signore che avrebbe piacere di scambiare due colpi con lui, e Panatta: "Rispondo: ma chi è 'sto rompi...Be', era Arnault, che poi ho conosciuto e si è dichiarato pure mio estimatore".

Vicaretti allora ha introdotto -anche per mostrare un po' di immagini del suo profilo Instagram- il tema della denuncia fatta da Rose Villain, "circolano mie foto hot che ovviamente non sono mie", ma frutto dei tanti software ormai a disposizione con cui si può creare un'immagine dal nulla.

Vicaretti ha domandato a Panatta se fosse preoccupato da questa proliferazione di scatti manipolati o inventati, al che Piroso si è inserito: "Ma come, non lo sa? Circolavano un tempo foto di Panatta nudo, con le vergogne coperte da una palla da tennis. Sopravvalutandolo. Lo sanno tutti che sarebbe bastata una pallina da pingpong".

