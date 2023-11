“QUELLA DELLA JUVE È SEMBRATA UNA VITTORIA DI UNA SQUADRA CHE SI DEVE SALVARE CONTRO UNA GRANDE" - PAOLO DI CANIO ATTACCA I BIANCONERI PER LA VITTORIA DI "CORTO MUSO" CONTRO LA FIORENTINA: "NON È MAI USCITA DALL’AREA DI RIGORE" - ANCHE IL PORTIERE DELLA JUVE, SZCZESNY, AMMETTE IL DOMINIO DELLA "VIOLA": "OGGI ABBIAMO PASSATO DEI MOMENTI DIFFICILI, CIRCA 89 MINUTI" - DUSAN VLAHOVIC INSULTATO DAI TIFOSI TOSCANI, CHE GLI URLANO "ZINGARO DI MERDA", LUI RISPONDE CON… - VIDEO

#Vlahovic è stato ieri sera oggetto di insulti razzisti prima, durante e dopo #FiorentinaJuventus. La sua reazione: "Bravi... La prossima volta vincete..." pic.twitter.com/9zAcCAzdbG — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) November 6, 2023

paolo di canio

1. DI CANIO ATTACCA LA JUVE: "VITTORIA DA SQUADRA CHE DEVE SALVARSI, NON È MAI USCITA DALL'AREA"

Estratto dell'articolo di Alessandro De Felice per www.goal.com

Il successo della Juventus all’Artemio Franchi di Firenze consente alla squadra di Allegri di restare in scia all’Inter e tornare a -2 dalla vetta della classifica, staccando il Milan, ko a San Siro contro l’Udinese. Una vittoria arrivata grazie al lampo di Fabio Miretti, su assist di Kostic, dopo 10 minuti,

fiorentina juventus 4

[…] Paolo Di Canio ha criticato aspramente la Juve al termine della sfida contro la Fiorentina. […] “Quella della Juve è sembrata una vittoria di una squadra che si deve salvare contro una grande squadra. Dico per l’atteggiamento visto che non è mai uscita dall’area di rigore. La Fiorentina non ha mai dato l’idea di poter segnare[…]

fiorentina juventus 3

I NUMERI

18 occasioni da goal a 4, 9 calci d’angolo a 2 e un dominio territoriale del 63% contro il 37% dei bianconeri. I numeri sono tutti per la Fiorentina nella sfida contro la Juventus, ma il risultato premia i bianconeri, capaci di portare a casa l’intero bottino.

fiorentina juventus 2

[…]

SZCZESNY: “89 MINUTI DI SOFFERENZA”

Anche Szczesny ha parlato in collegamento dall’Artemio Franchi dopo la sfida vinta dalla Juventus: "C'è uno spirito molto bello, abbiamo una squadra molto giovane e nessuno si sente superiore agli altri. C'è un grande margine di crescita. Questa unione del gruppo nei momenti difficili, perché oggi abbiamo passato dei momenti difficili, circa 89 minuti (ride, ndr). Ti fanno portare a casa il risultato e portare a casa tre punti da Firenze non è facile. Siamo contenti".

2. “SEI UNO ZINGARO”: VLAHOVIC REAGISCE E SPIAZZA I TIFOSI DELLA FIORENTINA

Estratto da www.tuttosport.com

insulti razzisti per dusan vlahovic

[…] Subissato da fischi e cori razzisti, Vlahovic al triplice fischio non è riuscito a contenersi e rivolgendosi ai tifosi di casa, quelli che fino a poco tempo fa erano i suoi primi sostenitori, ha ripetuto più volte: "La prossima volta vincete". Nella notte, poi, ha anche pubblicato una stories sul proprio profilo Instagram scrivendo: "Non importa la situazione, non lasciare mai che le tue emozioni prevalgano sulla tua intelligenza". Questa era la quinta volta che l'attaccante classe 2000 affrontava i suoi ex compagni: dopo il ko per 2-0 nell'ultima giornata del campionato 2021-22, sono arrivate quattro vittorie consecutive tra Serie A e Coppa Italia. Il prossimo appuntamento è per il weekend del 7 aprile 2024, quando però Dusan anziché gli insulti della Fiesole udirà i cori dei propri tifosi.

fiorentina juventus 1

PAOLO DI CANIO PAOLO DI CANIO PAOLO DI CANIO PAOLO DI CANIO