“QUELLA MAIL DI INVITO ERA FALSA”: IL PRESIDENTE DELLA FEDERATLETICA STEFANO MEI, VICINO A SALVINI, QUERELATO PER DIFFAMAZIONE DALLA MOGLIE DI PIETRO MENNEA MANUELA OLIVIERI - IL CASO DEL MANCATO INVITO AL GOLDEN GALA ERA ESPLOSO DURANTE LA TELECRONACA DELLA GARA ED ERA STATO RILANCIATO DA DAGOSPIA – LA FIDAL NELLA BUFERA TRA LA FIGURACCIA DELLA CANDIDATURA RITIRATA PER MANCANZA DI REQUISITI AI MONDIALI 2027 E ADESSO PERSINO I GUAI GIUDIZIARI DI MEI…

Lorenzo Vendemiale per ilfattoquotidiano.it - Estratti

STEFANO MEI

Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021, le medaglie ai Campionati indoor di Glasgow, alla vigilia dei Giochi di Parigi ‘24 dove si attende un’altra campagna trionfale. È il momento migliore di sempre per l’atletica italiana. In pista. Fuori, invece, la Federazione continua a collezionare guai. Organizzativi, come la figuraccia della candidatura ritirata per mancanza di requisiti ai Mondiali 2027.

E adesso persino giudiziari: il presidente Stefano Mei è stato querelato per diffamazione niente poco di meno che dalla moglie di Pietro Mennea. Per aver dichiarato di averla invitata all’ultimo Golden Gala di Roma, quando invece – secondo l’accusa – non era vero.

MANUELA OLIVIERI MENNEA

Si può trascinare il nome di Pietro Mennea, il più grande della storia dell’atletica e forse dell’intero sport azzurro, in una squallida vicenda di ripicche personali e screenshot taroccati, che adesso è finita sul tavolo della Procura di Roma? Ci è riuscita la Fidal (Federazione italiana atletica leggera), per quanto accaduto a giugno 2023, in occasione dell’ultimo Golden Gala, famoso meeting internazionale che fa parte del circuito Diamond League, e che nella sua tappa italiana porta il nome dell’indimenticato Mennea. Va da sé che un posto d’eccezione spetti a chi ne tramanda l’eredità e il ricordo. La famiglia, in particolare la moglie di Pietro, l’avvocata Manuela Olivieri Mennea. Che però l’anno scorso non c’era.

manuela mennea stefano mei

“Non sono stata invitata”. Il caso era esploso durante la telecronaca della gara ed era stato rilanciato dai principali siti di informazione, tra cui Dagospia. Qualcuno ci aveva visto una ritorsione politica dopo il cambio di gestione in Fidal, nel 2021 passata nelle mani dell’ex mezzofondista Stefano Mei, con cui Mennea e famiglia non aveva mai avuto un grande rapporto, a differenza della precedente gestione federale targata Giomi. Ma la federazione si era subito affrettata a smentire. “La signora Manuela Olivieri Mennea è stata regolarmente invitata al Golden Gala”. E aveva pure fatto circolare tra alcuni giornalisti una copia della mail dell’invito, regolarmente recapitato sulla casella di posta della moglie. Colpa sua che non l’ha visto. Caso chiuso.

PIETRO MENNEA CON MANUELA OLIVIERI

Twitter: @lVendemiale

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Si ritiene necessario precisare che non è la famiglia MENNEA che ha querelato il dott. Stefano MEI, ma la Sig.ra OLIVIERI vedova di Pietro Mennea, la Sig.ra Olivieri non rappresenta la famiglia Mennea, ma se stessa o vedova Mennea. Pertanto è necessario chiarire quanto sopra e prendiamo le distanze da questa situazione che alla Famiglia MENNEA non interessa. Superfluo aggiungere altro.

stefano mei

Cordiali saluti

Avv. Vincenzo Mennea

(fratello di Pietro Mennea)

