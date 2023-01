“Il RAZZISMO È UN’ABITUDINE NEGLI STADI ITALIANI” – IN FRANCIA "L’EQUIPE" MENA DURO SU CORI E ULULATI RAZZISTI CONTRO I LECCESI UMTITI E BANDA DA PARTE DI UNA SPARUTA MINORANZA DI TIFOSI LAZIALI – "LE PARISIEN": “FEDELI ALLE LORO CATTIVE ABITUDINI, I SUPPORTER DELLA LAZIO SI SONO MOSTRATI NEL PEGGIORE DEI MODI. NON È LA PRIMA VOLTA PER LORO” – A FINE GARA UMTITI E’ SCOPPIATO IN LACRIME, L’ASSORDANTE SILENZIO DEL CLUB DI LOTITO

Da ilnapolista.it

Su Le Parisien l’apertura dello sport è dedicata agli ululati razzisti dei tifosi della Lazio nei confronti di Umtiti che è uscito in lacrime alla fine del match che il Lecce ha vinto 2-1 sulla squadra di Sarri. Sull’edizione on line de L’Equipe è la seconda notizia. Inutile dire che non si trova in evidenza su nessun quotidiano on line italiano.

Scrive invece Le Parisien:

Fedeli alle loro cattive abitudini, i tifosi della Lazio si sono mostrati nel peggiore dei modi. Questa volta a farne spese è stato Samuel Umtiti. Il difensore centrale del Lecce, in prestito dal Barcellona, ha dovuto subire cori razzisti, come il suo compagno di squadra Lameck Banda. L’ex giocatore del Lione ha pianto.

Racconta Le Parisien che dopo il 2-1 il settore dei laziali ha cominciato a intonare cori razzisti nei confronti di Umtiti e del giocatore dello Zambia Banda.

A fine partita Umtiti è scoppiato in lacrime tra le braccia del suo presidente, mentre i suoi sostenitori cantavano il suo nome.

Prosegue Le Parisien:

Questo tipo di comportamento è diventato un’abitudine in diversi stadi italiani e non è la prima volta per i tifosi laziali. Lo scorso novembre, le autorità sportive italiane hanno annunciato indagini sui cori antisemiti durante il derby contro la Roma. Nell’ottobre 2021, in Europa League, il calciatore del Marsiglia Bamba Dieng sarebbe stato vittima di versi di scimmia. Nel febbraio 2016, la partita Lazio-Napoli fu interrotta per lo stesso motivo, i versi furono rivolti al difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly.

