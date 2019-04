24 apr 2019 14:07

IL “REBUS” DELLA FEDE – LA PELLEGRINI POSTA UNA FOTO DEL SUO MAGNIFICO LATO B MENTRE ESCE DALLA PISCINA MA C’E’ CHI LA BACCHETTA: “NON HAI BISOGNO, QUESTI SONO SCATTI DA CHI NON HA ARGOMENTI, NON CADERE NELLA VOLGARITA’” – LEI REPLICA: “PRENDETE TUTTO TROPPO SUL SERIO. È SOLO UN REBUS IN FONDO…” (E QUALCUNO SI LANCIA NELLA SOLUZIONE DEL REBUS: “ANCHE OGGI FEDERICA SI E’ FATTA UN CULO COSI’”)