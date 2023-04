“RESTERÒ AL REAL FINCHÉ LA SOCIETÀ ME LO PERMETTERÀ. QUESTO E' IL POSTO DEL CUORE” – CARLO ANCELOTTI SULLE VOCI DI UN POSSIBILE FUTURO SULLA PANCHINA DEL BRASILE – “CARLETTO” È LUSINGATO DELL’INTERESSE DELLA “SELEÇAO” E NON NEGA CHE CI SIANO STATI DEI CONTATTI, MA LASCERÀ CON IL REAL SOLO IN CASO DI ROTTURA CON FLORENTINO PEREZ – NEL FRATTEMPO SPUNTA ANCHE IL CHELSEA...

Estratto dell’articolo di Monica Colombo per il “Corriere della Sera”

discorso di carlo ancelotti nello spogliatoio del real madrid

Il video diventato virale nel quale Carlo Ancelotti nello spogliatoio tiene un discorso ai suoi dopo il 4-0 al Barcellona in Coppa del Re fotografa perfettamente il rapporto che intercorre fra il tecnico e il madridismo. Fierezza, affetto, senso di appartenenza, attenzione ai bisogni altrui. […]

l’unico allenatore ad aver vinto i cinque campionati più importanti del continente, il tecnico che in assoluto ha conquistato più Champions League — quattro — e […] ha collezionato in totale più competizioni Uefa per club, cioè nove. Eppure, e questo è il segreto, riesce sempre a restare se stesso: umile, con la battuta pronta, sensibile ai desideri dei suoi giocatori.

ancelotti champions

[…] Non è un caso che i fuoriclasse con cui ha lavorato lo abbiano adorato: da Ibrahimovic a Cristiano Ronaldo passando per Paolo Maldini, Benzema, Cannavaro e John Terry. Sa fidarsi dei suoi calciatori e premiarli se serve[…] E siccome il passaparola tra i calciatori vale più del curriculum sorprende come atleti che ancora non ha allenato si siano spesi per lui.

zlatan ibrahimovic carlo ancelotti

«Ancelotti è rispettato tra i giocatori. Non parlo solo di Ronaldo o Vinicius jr, ma da tutti. Lo ammiro molto» ha commentato nei giorni scorsi Ednaldo Rodrigues, il presidente della federcalcio brasiliana. Come è noto[…] In Brasile sono convinti che alla fine Carletto li aiuterà a vincere il sesto titolo mondiale della storia. Ancelotti però pur lusingato dall'interesse del Brasile («è chiaro che mi fa piacere») si spazientisce ogni qual volta l'interlocutore parli del suo futuro.

liverpool real ancelotti

«Resterò al Real Madrid finché la società me lo permetterà» è la risposta non di facciata del tecnico legato alle merengues fino al 2024. «Non lo dico perché c'è un accordo scritto ma perché mi piace stare qui dove sento l’affetto della gente, dei giocatori e del presidente. Poi il futuro non lo conosco». […]

Ora Carlo, su cui il capriccioso Florentino ha qualche dubbio, è atteso dalla sfida ai quarti di finale di coppa contro il Chelsea che, nonostante si sia appena affidato a Lampard dopo gli esoneri di Tuchel e Potter, è in cerca di una guida esperta e affidabile. Quale nome nelle ultime ore è emerso come possibile futura guida dei blues? Ancelotti, appunto.

Il suo futuro è tutto da scoprire: se Perez gli concederà di restare a Madrid, lui non lascerà il «luogo del cuore». […]

ARTICOLI CORRELATI

FESTA REAL ANCELOTTI carlo ancelotti 6 carlo ancelotti 8 KARIM BENZEMA CARLO ANCELOTTI carlo ancelotti 9 carlo ancelotti carlo e davide ancelotti 6