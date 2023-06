3 giu 2023 18:45

“RESTITUITE ALLA JUVENTUS QUELLO CHE SI È GUADAGNATA SUL CAMPO” – VITTORIO FELTRI, TIFOSO DELL’ATALANTA, ENTRA IN TACKLE SULLA PENALIZZAZIONE DEI BIANCONERI: “È CHIARO CHE SI DEBBA PUNIRE CHI HA SBAGLIATO, MA SI PUNISCANO I VERI RESPONSABILI, NON I CALCIATORI, CHE IN QUESTO CASO NON C’ENTRANO ASSOLUTAMENTE NIENTE, SI SONO LIMITATI A GIOCARE E CONQUISTARE DEI PUNTI E QUEI PUNTI NESSUNO GLIELI PUÒ TOCCARE, TANTOMENO LA COSIDDETTA GIUSTIZIA SPORTIVA CHE A ME SEMBRA PIÙ LA UBRIACHEZZA SPORTIVA…”