“IL RIGORE NEGATO AL BELGIO? NON È STATO DATO PERCHÉ C’ERA UN INCOMPETENTE AL VAR” - LELE ADANI GELA LO STUDIO RAI RIVEDENDO LE IMMAGINI DEL FALLO DI BASTONI SU OPENDA, COL VAR CHE NON LO HA RITENUTO DA RIGORE: “PER ME QUANTO ACCADUTO È SEMPLICE. SE ACCADEVA A PARTI INVERSE ERAVAMO ANCORA IN CAMPO A PROTESTARE”

Estratti da fanpage.it

(…) Il VAR è stato protagonista nei 90 minuti e oltre e nel commento post gara, mentre tutti in diretta Rai provavano a giustificare a favore degli azzurri il mancato rigore di Bastoni su Openda, Lele Adani ha spiazzato colleghi e conduttori: "Perché non ha dato rigore? Semplice, c'era un incompetente".

Se su tutti gli episodi analizzati sotto la lente di ingrandimento della moviola il pensiero comune è stato concorde, è sull'azione nel finale di partita che i pareri sono stati discordanti nel post gara Rai di Italia-Belgio. Il momento che poteva capovolgere ancora una volta il match, a favore del Belgio, quando Bastoni subito dopo il 2-2, interviene da dietro su Openda lanciato in area. In studio e in collegamento si cerca di motivare positivamente la scelta dell'arbitro: "C'è il ginocchio destro di Openda che tocca la gamba sinistra di Bastoni", "se Bastoni tocca la palla prima, allora è giusto non fischiare", "solo dopo i tacchetti di Bastoni vanno a prendere la gamba sinistra di Openda".

fabio rimedio lele adani

L'onesta intellettuale di Adani: era una fallo da rigore

Adani ascolta tutti ma non ci sta e quando Alberto Rimedio lo incalza dicendogli "situazione complicata" e Alessandro Antinelli da studio aggiunge "non ti ha convinto molto", l'ex difensore dice ciò che pensa spiazzando tutti: "Per me invece è molto semplice ciò che è successo. Non hanno fischiato rigore solo perché c'era un incompetente al VAR. Se fosse stato un episodio a parti inverse e capitava nella nostra area di rigore mentre attaccavamo, adesso eravamo ancora là in campo a protestare, ragazzi…"