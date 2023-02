“RISCHIAMO IL DEFAULT” - IL NO DEL GOVERNO ALLA PROROGA DI DUE ANNI DEL CONTRATTO TRA LEGA SERIE A E DAZN E SKY (CHE ASSICURANO 940 MILIONI DI EURO) HA FATTO INFURIARE IL CALCIO ITALIANO - IL BANDO 2024 SI ANNUNCIA CON OFFERTE IN CADUTA LIBERA. LOTITO, ACCUSATO DI CONFLITTI DI INTERESSI, E’ FURIOSO COL GOVERNO: “DEVONO DARCI SPIEGAZIONI PER IL NO ALLA PROROGA. COMPORTA SPESA?” - IL PRESIDENTE DELLA LAZIO SOSPETTA CHE DIETRO LO STRALCIO DELL’EMENDAMENTO, DI CUI ERA PRIMO FIRMATARIO, NON CI SIANO STATE SOLO LE PRESSIONI DA PARTE DEL QUIRINALE, MA SOPRATTUTTO QUELLE DI…

Da ilnapolista.it

Il no del governo alla proroga di due anni del contratto tra Lega Serie A e Dazn e Sky (che assicurano 940 milioni di euro) ha fatto infuriare il calcio italiano. Lotito è anche accusato dal governo di conflitto d’interessi.

Scrive Il Messaggero:

Lotito è indignato: «Ci devono dare delle motivazioni. È una proroga? Comporta spesa?», sottolinea il senatore di Fi, alludendo al fatto che a suo avviso la misura non sarebbe stata in contrasto con il provvedimento. Il presidente della Lazio sospetta che dietro lo stralcio dell’emendamento, di cui era primo firmatario, non ci siano state solo le pressioni da parte del Quirinale, ma soprattutto quelle di una parte della maggioranza ostica al suo eccessivo protagonismo.

Prosegue il quotidiano:

In realtà, quasi vitale in sede di negoziazioni anche con altri competitor (c’è Amazon Prime alla finestra) che ora giocheranno al ribasso rispetto ai 927,5 milioni l’anno pagati da Dazn, che non ha alcuna intenzione di replicare le cifre dell’ultimo triennio per un campionato che non attrae più come un tempo e in cui persino le ultime vicissitudini della Juve incidono.

Insomma nel 2024 il bando per le tv si annuncia sanguinoso: offerte in caduta libera, quindi meno risorse per i club, con lo spettro concreto del default per un movimento che in questi anni non ha saputo trovare altre forme di ricavo. E adesso si aggrappa al recupero di 300 milioni l’anno sottratti da quella fetta di utenti che, la Serie A, la guardano in modo abusivo.

