“IL RITIRO? PRENDERÒ IN CONSIDERAZIONE L’IDEA QUANDO VERRO’ A PRESO A CALCI IN CULO DAI RAGAZZI NEGLI SLAM” – A 36 ANNI NOLE DJOKOVIC CONQUISTA LO SLAM NUMERO 24, PUNTA LE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028: "A 36 ANNI CONCORRO CON CHI NE HA 20, DEVO FARE ANCORA PIÙ LAVORO PER RESTARE IN FORMA" – LA STILETTATA: “SE NON FOSSI STATO SERBO GIÀ MOLTI ANNI FA SAREI STATO GLORIFICATO A LIVELLO SPORTIVO, SOPRATTUTTO IN OCCIDENTE" – LA DEDICA A KOBE BRYANT - VIDEO

Spostando il ritiro più in là: “Prenderò in considerazione l’idea quando verrò a preso a calci in culo dai ragazzi negli Slam”. A 36 anni Nole Djokovic conquista lo Slam numero 24, e già punta nuovi traguardi. Obiettivi le Olimpiadi di Los Angeles 2028 e mantenere lo standard di assoluta eccellenza agonistica: "A 36 anni concorro con chi ne ha 20, devo fare ancora più lavoro per restare al top”. Nole non rinuncia alla stilettata: “Se non fossi stato serbo già molti anni fa sarei stato glorificato a livello sportivo, soprattutto in Occidente…”

Novak Djokovic si apre la felpa per mostrare la maglietta dedicata a Kobe Bryant - Mamba Mentality - e come superman entra in un'altra dimensione. Un colpaccio mediatico, che commuove l'Arthur Ashe e lo collega ad altri mondi. Ventiquattro Slam, lo stesso numero di maglia del campione scomparso tre anni fa: «Eravamo molto amici, ci parlavamo spesso, la sua morte per me è stata un colpo durissimo. Questo è un modo per onorarlo».

«A 36 anni concorro con chi ne ha 20, devo fare ancora più lavoro per restare in forma. È quello che spinge anche LeBron o Tom Brady. Zverev, Tsitsipas, Medvedev sono grandi avversari, ma il tennis resta, i giocatori passano. Toccherà anche a me, quando fra 23 o 24 anni deciderò di smettere… Ma fino ad allora, dovrete sopportarmi ancora un po'».

