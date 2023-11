“UN RITORNO IN RAI? MAI DIRE MAI MA ORA MI PIACE STARE AD “AMICI” DOVE MI SENTO APPREZZATA E MI DIVERTO” – LORELLA CUCCARINI TORNA A TEATRO E DIFENDE LA FIGLIA CHE RIVENDICA UNA SESSUALITA’ FLUIDA: “HO LOTTATO TUTTA LA VITA CONTRO LE ETICHETTE (LA PIÙ AMATA, LA FIDANZATA D'ITALIA, LA MOGLIE IDEALE). SIAMO QUELLO CHE SIAMO, NESSUNO DEVE ESSERE CHIUSO IN UN PERIMETRO CHE QUALCUNO HA DECISO PER LUI”

Daniela Lanni per “la Stampa” - Estratti

lorella cuccarini con la figlia chiara

«A tre anni ballavo in cameretta e mettevo le bambole come pubblico. Riunivo i miei fratelli e imitavamo i Ricchi e Poveri, volevo essere la "brunetta": facevo degli acuti che mi sentiva tutto il vicinato». Lorella Cuccarini, cresciuta inseguendo il mito di Carla Fracci e Raffaella Carrà, non ha mai avuto dubbi su quello che voleva fare da grande. Per riuscirci ha fatto tanta gavetta.

Determinazione e amore per questo mestiere hanno chiuso il cerchio. «Tra alti e bassi sono passati 38 anni da quando ho iniziato e non ho mai perso la voglia di sfidarmi.

Finché avrò le energie, non mollo». Oggi, a 58 anni, la ballerina, conduttrice, attrice, cantante e insegnante ad Amici, passa da uno studio tv a un palcoscenico come se fosse una ragazzina. A teatro è la protagonista di Rapunzel, scritto e diretto da Maurizio Colombi per Viola Produzioni, nei panni della perfida matrigna Gothel. Una tournée che la porterà in tutta Italia.

Più difficile fare la showgirl o la mamma?

«La mamma. Nessuno ti insegna, cerchi di mettere a frutto l'esperienza dell'essere figlia. A Sara, la prima dei miei quattro, dico sempre che ha pagato la mia inesperienza. In famiglia abbiamo un rapporto aperto, intimo, ma resto un genitore, non un'amica».

Un genitore che vuole la felicità dei propri figli. Lo ha dimostrato in maniera decisa, replicando al clamore suscitato dal post di sua figlia Chiara in cui ha detto di potersi innamorare di uomini come di donne.

«Mi sono stupita del movimento creato da quella frase. L'ho trovata rappresentativa di quello che è lei e un po' tutti i ragazzi oggi, che vogliono uscire dalle etichette. Io ho lottato tutta la vita contro quelle date a me: la più amata, la fidanzata d'Italia, la moglie ideale.Siamo quello che siamo, nessuno deve essere chiuso in un perimetro che qualcuno ha deciso per lui».

La famiglia è il suo «porto sicuro». Lei, però, non ha avuto un'infanzia facile.

«I miei genitori litigavano sempre. Quando avevo 9 anni si sono separati e, paradossalmente, abbiamo trovato una serenità. Mamma è stata bravissima, rigorosa, affettuosa, si è caricata il peso della famiglia. Faceva la sarta, lavorava anche di notte e non ci ha mai fatto mancare qualcosa. Mio padre, invece, non l'ho mai sentito intimamente vicino».

Ha trascorso momenti difficili. Per anni è sparita, non c'erano programmi per lei. Come li ha affrontati?

«Nei momenti no, non mi distruggo. Non personalizzo: ci si rimbocca le maniche e si va avanti. La vita è fatta di alti e bassi, sembrano quasi disegnati, casuali ma con un senso».

Quarto anno ad Amici come insegnate e giurata. Come si rapporta coi ragazzi?

«Con disciplina: è una scuola e so quanto bisogna sudare per fare questo mestiere, ma è chiaro che ci metto anche la mia esperienza di genitore. I ragazzi vivono in una bolla in cui tutto è amplificato. Oggi nei giovani noto una fragilità che va gestita, ognuno è diverso, c'è chi deve essere spronato, altri abbracciati, protetti».

In estate le avevano proposto di ritornare in Rai e non ha accettato. Perché?

«Sono in un momento della vita in cui non mi interessa essere il primo nome in cartellone, avere un programma mio, mi piace stare in un ambiente in cui mi sento accolta, apprezzata e mi diverto».

Un «no» definitivo?

«Mai dire mai. Ma a 58 anni vivo il momento. La vita e questo mestiere sono fatti di emozioni e, se riesco a provare emozioni che mi fanno state bene, è giusto che resti dove sono».

