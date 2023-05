“LA ROMA SÌ E MARTA NO” – LA STORIA DEL PADRE CHE ALLA LAUREA DELLA FIGLIA PREFERISCE LA FINALE DELLA ROMA SCATENA IL DELIRIO SUI SOCIAL – “TUO PADRE HA FATTO DEI SACRIFICI, ORA È IL MOMENTO DE FAJE GODÈ LA ROMA” – MA C’E’ CHI DUBITA DELLA STORIA: NELLE UNIVERSITA’ ROMANE NON SONO PREVISTE SEDUTE DI LAUREA IN BIOLOGIA IL 31 MAGGIO – GRAMELLINI: “MI IMMAGINO IL CRUCCIO DEL PAPA'. DELLA LAUREA DELLA FIGLIA DOVE SI POTRANNO VEDERE GLI HIGHLIGHTS?”

Posto che sta stronzata è su tutti i giornali, né a Roma 3 né alla Sapienza sono previste sedute di laurea in biologia il 31 maggio… CC: Osservatorio del declino del giornalismo italiano, pagina Facebook.#marta #asroma #romasiviglia #laurea #bufala pic.twitter.com/wcfJIZxdQ7 — OPINIONI NON RICHIESTE (@supinojonathan2) May 26, 2023

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per “il Corriere della Sera”

I figli vengono prima, solo un mostro oserebbe negare questo assioma dell’umanità. […] Questa introduzione serviva a inquadrare lo sfogo di Marta, la studentessa con padre romanista a cui un destino assurdo, o un professore laziale, ha fissato la discussione della tesi in concomitanza con la finale della Roma. Intervenendo a «I lunatici» di Radiodue, Marta ha rivelato con dolore che il babbo diserterà la sua laurea per andare a fare il tifo a Budapest.

Il dibattito sui social ha immediatamente spaccato il Paese. La minoranza riflessiva si è schierata contro il padre degenere, portando a esempio sia l’ex bandiera romanista De Rossi, che rinuncerà alla partita per presenziare al diploma della primogenita […] Mi limito a immaginare il cruccio del papà di Marta: della laurea di sua figlia dove si potranno vedere gli highlights?

Dall’account Instagram di Sky Sport

“Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male: Mercoledì mi laureo ma mio padre non ci sarà perchè andrà A Budapest a vedere la Roma in finale di Europa League contro il Siviglia”

Lo sfogo è stato raccolto dalla trasmissione radiofonica “I Lunatici” di @rairadio2

I COMMENTI STRACULT

- tuo padre ha capito la priorità

- Non me ne voglia Marco Aurelio ma oggi intitolerei la statua equestre in piazza del Campidoglio al padre di Marta, vanto cittadino e faro di vita

-Se la roma è in finale di europa league e tua figlia pensa alla laurea e non ad andare anche lei a budapest vuol dire che nell'educarla hai sbagliato più di qualcosa, no?

-Poraccio magari t’ha pagato pure lui l’università

- Per bontà d animo posso venire io al posto del padre, mi maschero pure ma alle 5 devo andare che inizia il deficit mentale pre-partita

- Marta stai tranquilla avrei tempo di festeggiare con papà ora ci sono cose più importanti a cui pensare

- Tuo padre ha fatto dei sacrifici per farti studiare…ora è il momento de accannà e faje godè la roma

-Se uomo ama donna più di birra gelata davanti a tv con finale Champions forse vero amore,ma non vero uomo... Quindi il protocollo parla chiaro

